Rosalía: “Para mí la fe es el idioma del corazón”

Hace unos días aparecía un chocante vídeo de Rosalía que forma parte de una serie documental de tres episodios sobre la joven artista y que verá próximamente la luz.

En este vídeo la archifamosa cantante española, preguntada por su entrevistador, explicaba lo que para ella es el amor. Y citaba para ello, nada más y nada menos, que a San Agustín: “Yo aún no sé qué es el amor porque creo que el amor se aprende a medida que uno vive. Tengo que vivir más para aprender qué es el amor y entenderlo del todo y saberlo explicar bien, como Dios manda. Una vez me preguntaron eso y contesté con una cosa que dijo san Agustín que me gustó mucho: “Conocemos en la medida en la que amamos”. El amor es conocimiento y para mí el conocimiento tiene que ver con la vida, con la experiencia. Aún me queda por aprender”.

Un tipo de respuesta que deja claro que Rosalía tiene la cabeza bien amueblada. No es la primera vez que deja patente que sus referencias vitales o artísticas son los grandes santos de la Iglesia. Una de sus interpretaciones más célebres es la del tema “Aunque es de noche” basado en el poema “Que bien sé yo la fonte” del místico San Juan de la Cruz.

En ese mismo documental Rosalía confiesa que para ella “la fe es el idioma del corazón”, reconoce que cree en Dios y que lee con asiduidad la Biblia. Por eso, en esta situación de confinamiento y emergencia sanitaria que estamos viviendo no dudó en poner en sus redes sociales un Padrenuestro que retuitearon miles de personas.

pic.twitter.com/gTEDo0klma — R O S A L Í A (@rosalia) March 20, 2020

Además, hace unas horas y por sorpresa, nos ha regalado una nueva canción. Aquí merece la pena recordar que Rosalía siempre nos ha regalado su música libremente en distintas plataformas digitales. El tema se llama “Dolerme” y la cantante lo presentó en Twitter con un mensaje de esperanza poniendo su “energía” y su “corazón”, en estos momentos, “en hacer algo para los demás, a mi manera”.

Dolerme https://t.co/W6PcpaL3jX pic.twitter.com/c8DvNkut3O — R O S A L Í A (@rosalia) March 24, 2020

Rosalía reconoce la labor de los que están “dejándose la piel fuera de casa” y espera que su canción nos haga sentir “un poco mejor”, “como a mí cuando la hice”. Por último, recomienda a todos sus fans que se cuiden y que cuiden de las personas que tienen alrededor.