Venezuela invoca al Doctor José Gregorio Hernández contra coronavirus

“Vengo a visitar al doctor José Gregorio Hernández para pedirle que interceda ante Dios y así se evite a toda costa que llegue a nuestro país el coronavirus, esa peligrosa enfermedad que azota al mundo, porque atentaría contra la ya tan golpeada existencia de los venezolanos”.

Así se lamentaba Gladys Parra, el 10 de marzo, frente a la tumba del “Médico de los pobres”, en la Iglesia la Candelaria de Caracas, al finalizar la “Misa de las batas blancas” ofrecida con motivo del Día Nacional del Médico en Venezuela.

La petición de la señora Parra era la misma de los médicos, clérigos y demás asistentes a la ceremonia: “¡Que la pandemia no acabe con nosotros más de lo que ha acabado la tragedia humanitaria!”. Una realidad tan dura y dolorosa, como los estragos que el virus causa a nivel mundial y la falta de condiciones, para evitar el mortal virus en Venezuela.

El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, afirmaba minutos antes la inquietud expresada a Aleteia por la joven mujer. “Un virus tan peligroso como el Coronavirus en las condiciones actuales en las que vive el venezolano acabaría con su vida de inmediato”, sostuvo en la misa que presidió.

“Venezuela no está preparada para afrontar la llegada de esta pandemia ante la emergencia humanitaria que padece la población por la falta de medicamentos, alimentos y la situación deplorable en que se encuentran los centros hospitalarios del país”, mantenía, al describir la dura realidad de los más vulnerables.

La administración del gobierno de Nicolás Maduro ha destruido y continúa haciéndolo, la calidad de vida de los venezolanos que hacen inmensos sacrificios económicos para alimentarse y adquirir los medicamentos que requieren para sanar sus cuerpos, explicó.

No hay información confiable

El purpurado emplazó a las autoridades a no ocultar la verdad a la población sobre la presencia de la pandemia en el país, al tiempo que exigía: de llegar a detectarse, se actúe de manera diligente y con toda responsabilidad para evitar que más venezolanos mueran por su negligencia, como ha sido su actuación en estos veinte años en el poder.

“Pedimos que haya información veraz porque bastante virus y epidemias tenemos en nuestro país”, reclamó el cardenal Porras días antes en las redes sociales. “Cáritas está dispuesta a ayudar donde sea necesario”, agregó. En ese sentido, rechazó los alertas lanzados antes de tiempo sobre el cierre de escuelas, instituciones para evitar el contagio, porque “entonces tendrán que cerrar las iglesias, las estaciones del Metro y otros lugares donde concurren masivamente la población para frenar la propagación del virus”.

Por otra parte, destacó la labor de los profesionales de la salud quienes siguen trabajando a pesar de las condiciones precarias para salvar vidas. “El sentido de servicio en medio de todas las circunstancias que vivimos en Venezuela nos anima a seguir adelante”, expresó el cardenal Porras en este día nacional del médico en el país suramericano.

“La llegada del coronavirus es inminente”

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, al ser consultado por Aleteia, consideró inminente llegada del mortal virus al país. “A más de dos décadas, este gobierno revolucionario nunca se ha interesado por la salud del pueblo venezolano, mucho menos lo va a hacer ahora”, dijo. Mientras, el especialista en inmunología Andrés Soyano, alertó sobre la importancia de proteger a la población, especialmente a los ancianos por ser vulnerables al contagio que pone en peligro su vida.

Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, aseguró a un medio internacional que la ONU definió a Venezuela y Haití como países prioritarios en caso de que el coronavirus llegue. “Pero la opacidad y la falta de acceso a la información pública dificulta conocer la realidad sobre sí hay casos o no”, aseguró.

Pese a los alertas, han surgido informaciones de supuestos casos del (Covid-19) en Caracas y Maracaibo, pero el gobierno de Maduro los descartó el mismo 10 de marzo, que su gestión se encuentra en coordinación permanente con la Organización Mundial de la Salud.

“Tenemos 46 hospitales a nivel nacional, adecuándolos para la atención directa de este virus y además he ordenado que las pruebas se distribuyan en las capitales de todos los estados”, dice Maduro, quien es considerado “usurpador” por la oposición.

PERSECUCIÓN A MÉDICO. En medio de esta “tensa espera de la llegada del Coronavirus”, surge la denuncia de persecución al médico Freddy Pachano, director del posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia, por advertir en sus redes sociales acerca de dos posibles casos bajo estudio en Maracaibo, señala el diario El Nacional.

“Yo no he mentido. Ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho absolutamente la verdad. No ha habido nunca intención de generar caos. Los casos existen. Y siempre he dicho que no son confirmados aun”, dice el médico en su cuenta @fpachano.

De momento, a los venezolanos, para evitar los terribles efectos del Coronavirus, solo les queda refugiarse en la devoción que practican Gladys Parra y su esposo José Gregorio. “Mi suegra hizo una invocación al doctor Hernández y éste le hizo el milagro de sanarla y de parir sin ningún inconveniente, salvando su vida y la de su hijo que hoy es mi compañero de vida. Así hará con este Coronavirus que amenaza al mundo. Hará el milagro”.