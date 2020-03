Falleció Javier Pérez de Cuéllar: El hombre que cambió la ONU

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Javier Pérez de Cuéllar, hasta hoy el primer y único Secretario General de ONU en América Latina y el Caribe, ya no está entre nosotros. Tuvo tanta relación con Venezuela que una de sus sobrinas está casada con un ganadero venezolano. Orgullosos de él y de sus logros, su experiencia de familia era una importante referencia de honestidad, cercanía y firmeza en la fe y los principios.

Conversamos para Aleteia con el segundo de abordo en la misión de Perú en la ONU en Nueva York entre 1978 y 92, tiempo suficiente para compartir con Pérez de Cuéllar una responsabilidad que hoy lo acredita para hablar acerca de su labor y su talante. Hoy en Caracas como secretario permanente del Sela, el embajador y diplomático de carrera Javier Pulinich conoció y trató a Pérez de Cuéllar de manera directa. Nos habla de él como de un funcionario “excepcionalmente diplomático” quien asignó un nuevo rol a la ONU. Nunca fue la misma después de Pérez de Cuéllar.

UN PHOTOS-Fair use

Más allá de la paz

Antes de Pérez de Cuéllar, en la ONU privaba en mantenimiento de la paz, pura y simplemente. Fue él quien consiguió, dada su procedencia latinoamericana, que se entendiera lo que el papa Pablo VI, con su encíclica Populorum Progressio, quería divulgar: que el desarrollo es para todo el hombre y para todos los hombres. Y que el desarrollo era “el nuevo nombre de la paz”. Así, Javier Pérez de Cuéllar entendió que, más allá del mantenimiento de la paz, había que poner en el tapete temas que no estaban en la agenda de la ONU.

Por la paz, hizo mucho. Tenía una mente privilegiada para la negociación. Fue el mediador en conflictos tan duros y memorables como sacar a El Salvador de una guerra civil de 40 años que lo mantuvo inerme por décadas. Nos dice Pulinch:

“La negociación se cerró apenas segundos antes de culminar su mandato. Un venezolano, gran jurista y también destacado negociador, recientemente fallecido, lo asistió, Pedro Nikken. Pérez de Cuéllar intervino , igualmente, para zanjar el grave problema entre Irán e Irak. Todo ello le valió el Premio Nobel de la Paz (1988)”.

UN PHOTOS-Fair use

Las mujeres, tema de Pérez de Cuéllar

Quien impulsó la participación femenina en las organizaciones internacionales fue, decididamente, Javier Pérez de Cuéllar. Un promotor de la mujer como pieza clave en los procesos de desarrollo y de paz. Desde que él estuvo en Naciones Unidas se comenzó a pensar en que una mujer podía, un día, conducir los destinos de la organización.

Procedente de un país en desarrollo, como primer Secretario General de ONU nacido en América Latina (Perú), privilegió los temas relacionados al desarrollo económico y social, los cuales no estaban en la agenda de la ONU en ese entonces.

Esos temas de desarrollo fueron cruciales en adelante. La ONU hoy discurre en una agenda que era impensable antes de Pérez de Cuéllar. Temas que tienen que ver con la vida de los pueblos, sus necesidades básicas, sus anhelos y frustraciones, sus metas y dificultades. Fue un visionario y aportó su experiencia latinoamericana para entender a pueblos sufridos, no sólo de su continente, pero de África y Asia.

“Escuchaba a todas las partes –dice Pulinich_ me consta que su paciencia era proverbial. No se cansaba de escuchar. Acercaba posiciones. Era una mente definitivamente brillante como negociador. Armaba buenos equipos. Su meta era tener a los mejores trabajando para un solo objetivo”.

El protocolo es un lenguaje

Tenía un gran sentido del protocolo. “Sabía que eso igualaba el peso de todos los países -dice Pulinich- eso es como un lenguaje y hay que saber hablarlo”. Un lenguaje que unifica y que acerca a esa Torre de Babel que es la ONU.

Velar por su continente era constante. Fue el primer y único Secretario General de ONU en América Latina y el Caribe. Si veía que en alguna reunión de ONU no estaba –por ejemplo- el delegado del Perú, llamaba inmediatamente al embajador: “Qué pasa que no veo a Perú aquí?”.

“Pienso que esa preocupación por su continente hizo que la conquista de la paz para El Salvador se convirtiera en una meta que jamás dejó”, precisa Pulinich. Por su empuje y decisión fue posible después de cuarenta anos de guerra intestina. “Antes solo se hablaba de paz, y eso es bueno. Pero él mostró que no hay paz sin justicia y desarrollo para los pueblos”.

Ministerio de Relaciones Exteriores from Perú-(CC BY-SA 2.0)

1995: fecha clave para Perú

Pérez de Cuellar propuso su nombre y su prestigio internacional para optar a la presidencia del Perú. Pero la situación era compleja y él, diplomático de carrera, había estado mucho tiempo alejado de su país, si bien no de su realidad. No obstante, el pueblo peruano decidió por Alberto Fujimori. Quién sabe cuántos conflictos y pesares de habría ahorrado Perú de elegir a Pérez de Cuéllar. No lo sabemos, tal vez muchos.