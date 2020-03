Nicaragua: Brutal asedio durante misa de cuerpo presente de Cardenal

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

“Si es necesario me pongo de rodillas”, expresó el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw ante la presencia en la Catedral de Managua de turbas enviadas por el régimen de Daniel Ortega durante la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal.

Con pañoletas rojinegras, varias de estas personas irrumpieron en el templo quienes entre otras cosas gritaban consignas como “Patria Libre” , “Viva Daniel” o “Traidores”, entre otras cosas, según las reseñas de medios locales como La Prensa y El Confidencial.

Pese al tono conciliador del nuncio, quien rogó a los orteguistas que permitieran desarrollar la misa en paz, la presencia de las fuerzas leales al régimen de Ortega generó incertidumbre, además de un clima tenso y violento.

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido con periodistas que estaban cubriendo la misa, quienes fueron despojados de equipos, amenazados y agredidos.

“Los periodistas en Nicaragua estamos viviendo nuestros peores tiempos. Nos agreden la policía y los fanáticos del gobierno de Ortega. Estamos indefensos ante tantas agresiones. Seguiremos informando al mundo lo que sucede contra los Derechos Humanos”, dijo a Aleteia Emiliano Chamorro Mendieta, quien está al frente de Portavoz Ciudadano.

Fanaticos orteguistas asisten a misa de cuerpo presente del sacerdote y escritor, Ernesto Cardenal, en Catedral de Managua Las turbas lanzan consignas por "su comandante se queda". Fotos cortesia @laprensa . @silviojbaez @Portavozciunic pic.twitter.com/y4bAUxV2q0 — Portavoz Ciudadano (@Portavozciunic) March 3, 2020

Violentos fanaticos orteguistas roban y agreden a los colegas periodistas Leonor Alvarez de @laprensa , Hans Laurens de Nicaragua Investiga y David Quintana del Boletin Ecologico. Los colegas daban cobertura a misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal. — Portavoz Ciudadano (@Portavozciunic) March 3, 2020

Mientras tanto, la imagen de congoja tanto de familiares como de allegados a Cardenal también se pudo palpitar, quienes a pesar de haber tenido que custodiar el féretro y sacarlo rápidamente de la catedral, pudieron vivir la misa oficiada por el nuncio, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

A la hora de encontrar explicación al asedio este 3 de marzo, y a pesar de los tres días de duelo decretados por el gobierno de Nicaragua, los argumentos tenían que ver con el alejamiento del propio Cardenal hacia el régimen en los últimos años. Entre otras cosas, se señalaba que Cardenal se había aprovechado del Frente Sandinista en su momento. En los últimos años el propio poeta y religioso se había declarado como perseguido por el régimen.

“No deberían estarle gritando barbaridades a Ernesto. Él ya descansa en paz y como él era religioso, por eso lo trajimos a misa. Yo contaba que solo vendría gente que ama a Ernesto Cardenal, que es mucha, pero mandaron a toda esta gente. Esta no es gente espontánea. Mandaron a llenar a la iglesia y no es correcto para un hombre de la talla de Ernesto. Ya sabemos quiénes los mandaron”, expresó Luz Marina Acosta, escritora y asistente personal de Cardenal, indica La Prensa.

Quien también de alguna manera se hizo presente –a pesar de la distancia y en el exilio- fue el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quien señaló a través de redes: “Basta de irracionalidades”.

Siento mucha indignación por lo ocurrido hoy en la Catedral de Managua en las exequias de P. Ernesto Cardenal. Irrespeto total. De nuevo las turbas de la dictadura muestran su fanatismo y su violencia. Mi solidaridad con personas y periodistas agredidos. ¡Basta de irracionalidad! — Silvio José Báez (@silviojbaez) March 3, 2020

El adiós al poeta y sacerdote

El pasado 1 de marzo trascendió la muerte –a los 95 años- de Cardenal, quien fuera suspendido del ministerio sacerdotal durante 35 años debido a su militancia política contra la dictadura de Somoza hasta que en febrero de 2019 el papa Francisco le levantara la pena canónica.

Para muchos aún es recordada aquella dura reprimenda pública ejercida por el papa Juan Pablo II cuando Cardenal era ministro del sandinismo.

Mario Tapia/Associated Press/East News

Pero para otros también permanecerá en el recuerdo la otra histórica imagen, la de Báez arrodillado en una cama de hospital y recibiendo su bendición como sacerdote de la Iglesia católica:

Hoy visité en el hospital a mi amigo sacerdote, P. Ernesto Cardenal, con quien pude conversar unos minutos. Después de haber orado por él, me arrodillé ante su cama y le pedí su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, a lo cual accedió gozoso. ¡Gracias, Ernesto! pic.twitter.com/DlwPY6TVu1 — Silvio José Báez (@silviojbaez) February 15, 2019

