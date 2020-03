EE.UU.: A los católicos cada vez les preocupan menos los cristianos perseguidos

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Una nueva encuesta muestra que, aunque más de la mitad de los católicos estadounidenses están “muy preocupados” por la persecución de los cristianos en todo el mundo, ese nivel de preocupación ha disminuido drásticamente en los últimos dos años.

El porcentaje de católicos estadounidenses que dicen que están “muy preocupados” por la persecución cristiana mundial cayó del 69% en el invierno de 2018 al 52% en la actualidad, una disminución de casi el 25%. El porcentaje de católicos estadounidenses que piensan que la persecución cristiana es muy severa disminuyó un 11% en comparación con el año anterior, cayendo del 46% al 41%.

McLaughlin & Associates llevó a cabo la tercera encuesta nacional anual que examina las opiniones de los católicos estadounidenses sobre la persecución mundial de los cristianos en nombre de Aid to the Church in Need-USA (ACN-USA), una agencia papal internacional que apoya a los cristianos perseguidos en más de 140 países.

La suavización del nivel de preocupación por la persecución cristiana entre los católicos estadounidenses también es evidente en su clasificación de la importancia de los problemas mundiales. La persecución cristiana global se clasifica como un problema menos urgente que la trata de personas, la pobreza, el cambio climático y la crisis mundial de refugiados.

Los católicos que se identifican como muy devotos están más preocupados por la persecución de los cristianos, pero incluso este grupo ha calificado el tráfico de personas como el tema de mayor preocupación durante tres años consecutivos.

Al enumerar los países donde creen que la persecución de los cristianos es más severa, los católicos estadounidenses identifican a Irán como la nación más agresora. Corea del Norte, Irak, Siria, Pakistán y Arabia Saudita se clasifican, en orden descendente, como los próximos cinco países donde los cristianos sufren una más grave grave persecución.

Al pedirles que clasifiquen las políticas del gobierno de EE. UU. y otras potencias occidentales para ayudar a los cristianos perseguidos, los católicos estadounidenses dicen que la presión diplomática sobre los países infractores es lo más importante, seguido de sanciones económicas y asilo de emergencia para las víctimas de persecución.

Casi la mitad de los católicos estadounidenses dicen que el apoyo financiero de las comunidades cristianas perseguidas es importante, mientras que la intervención militar y el entrenamiento militar y el armamento de los cristianos perseguidos se consideran menos importantes.

En cuanto a las acciones que los católicos de EE. UU. pueden tomar, el 68% de los encuestados calificó la oración como “muy importante”, seguida de crear conciencia sobre la difícil situación de la persecución cristiana a nivel parroquial (59%), donando a agencias que ayudan a los cristianos perseguidos (53% ) y contactando a miembros del Congreso (52%).

Un poco más de una quinta parte de los católicos estadounidenses dicen que su parroquia está “muy comprometida” con el tema de la persecución cristiana, porcentaje que ha aumentado en un 16% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el 20% dice que su parroquia “no está comprometida” y el 22% dice que está “inseguro” sobre el nivel de compromiso de su parroquia.

En cuanto a la implicación de su obispo local sobre la persecución anticristiana, el 27% dice que el obispo está “muy comprometido” con el tema, un aumento del 12% respecto a hace un año. Pero el 24% dice que está “inseguro” sobre el nivel de participación de su obispo y el 12% dice que su obispo “no está comprometido” en absoluto.

Con respecto al Papa, el 47% de los católicos estadounidenses dicen que está “muy comprometido” con el tema de la persecución cristiana. Pero esta cifra, sin embargo, ha disminuido en un 8% respecto al año anterior, mientras que el 16% dice estar “inseguro” sobre la participación del Papa Francisco en el tema. Solo el 8% dice que el Papa “no está comprometido” cuando se trata de la persecución de los cristianos.

“Si bien el 52 por ciento de los católicos estadounidenses muestran una gran preocupación por la persecución de los cristianos, sin embargo, es desalentador ver la fuerte caída en su número en comparación con hace dos años“, dijo el presidente de ACNUSA, George Marlin, refiriéndose a la disminución del 25% en el número de los católicos estadounidenses que dicen estar “muy preocupados” por la persecución global contra los cristianos.

“Es revelador”, dijo, “que los católicos de EE.UU. consideren que el tráfico de personas, la pobreza, el cambio climático y la crisis de refugiados, que son temas muy importantes, sean más importantes que la persecución de los cristianos”.

“Hace dos años, la campaña genocida emprendida por ISIS contra los cristianos y otras minorías en Irak y Siria acababa de comenzar a declinar”, dijo Marlin, “pero los recuerdos de esa atrocidad se han desvanecido desde entonces. Esto bien podría ayudar a explicar la preocupación aparentemente menor” sobre la persecución cristiana por parte de los católicos estadounidenses.

“Lamentablemente, recibe poca cobertura por parte de los principales medios de comunicación”, dijo Marlin, “la difícil situación de los cristianos en África, el persistente terror islamista dirigido a los cristianos, particularmente en Nigeria, pero también en toda la región del Sahel. Luego está el nacionalismo hindú cada vez más fanático que amenaza a los cristianos en la India y la represión en curso de la libertad de la Iglesia en China”.

Estos puntos críticos de persecución contra los cristianos, afirmó Marlin, “deben ponerse en el centro de atención” para llamar la atención de los católicos estadounidenses.

“A la luz de los resultados de la encuesta, la educación a nivel parroquial y diocesano sigue siendo de crucial importancia”, dijo Marlin, señalando el porcentaje significativo de católicos que no están “seguros” sobre el compromiso de su parroquia u obispo en el tema de la persecución cristiana, o aquellos que dicen que su parroquia y su obispo “no están comprometidos”.

“La encuesta muestra claramente que los católicos estadounidenses creen que la Iglesia en Estados Unidos puede hacer mucho más cuando se trata de llamar la atención sobre la gravedad de la persecución cristiana”, concluyó Marlin, y agregó: “En un mundo donde se enfrentan hasta 300 millones de cristianos a varias formas de acoso y persecución directa debido a su fe, la Iglesia de los Estados Unidos simplemente debe hacer más para informar y concienciar a los fieles”.

