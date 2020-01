Un martirio del siglo III como nunca lo habías visto

El obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio han pasado a la historia por su heroica muerte en el anfiteatro romano de Tarragona.

Allí los quemaron vivos por negarse a adorar al emperador y seguir expresando su fe cristiana. Ocurrió en el siglo III después de Cristo.

En aquel momento, los cristianos eran perseguidos en el imperio romano como causantes de las crisis económicas. Un edicto del año 257 obligaba a los jefes de las Iglesias a ofrecer sacrificios a las divinidades del Imperio.

Por eso la policía arrestó a Fructuoso, Eulogio y Augurio y los envió a la cárcel. Allí durante siete días el obispo siguió predicando e incluso bautizó a un converso. Después los detenidos comparecieron ante un tribunal.

Las actas de su martirio han permitido conocer detalles de las últimas horas de estos tres hombres, posiblemente los primeros que murieron mártires en lo que hoy es España de los que hay constancia documental.

Actualmente, cada 21 de enero se celebra en Tarragona un acto de oración y de lectura de esas actas. Además se representa en momentos especiales un espectáculo sobre la Pasión de Fructuoso, normalmente en el mismo anfiteatro donde murieron los tres mártires:

— ¿Conoces las órdenes del emperador? —preguntó el gobernador Emiliano. — No las conozco, pero soy cristiano —respondió el obispo. — Pues exigen que adores a los dioses. — Yo adoro a un solo Dios, que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. — ¿No sabes que hay dioses? — No sé nada de eso. — Pues lo aprenderás. Fructuoso levantó los ojos al cielo y rezó silenciosamente.

“Cuando escuchamos la pasión de los mártires, nos alegramos y en ellos glorificamos a Dios, sin que nos duela su muerte. En efecto, de no haber muerto por Cristo, ¿seguirían, acaso, hasta hoy en vida? ¿Por qué no podía hacer la confesión lo mismo que iba a causar la enfermedad? Cuando se leyó la pasión de los santos, escuchasteis las preguntas de los perseguidores y las respuestas de los confesores. Entre otras, ¡de qué altura fue la del bienaventurado obispo Fructuoso! Cuando alguien le dijo y le suplicó que lo tuviese presente y que orase por él, respondió: “Es preciso que ore por la Iglesia católica, extendida de oriente a occidente”. ¿Quién hay que ore por cada uno en particular? En cambio, quien ora por todos no olvida a nadie en concreto. De ningún miembro se olvida aquel que eleva su oración por todo el cuerpo”.