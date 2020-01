¿Cómo volver a poner al padre en su sitio en la familia?

“Te escribo esta carta pues ya llevas un mes en América. Y es mucho. Y seguro que ya has acabado todo el trabajo que tenías. Vuelve. Mamá dice que faltan 10 días pero eso es demasiado. Irene dice que cuando regreses iremos a acampar al lago y así se queda tranquila. ¡Pero yo no aguanto más! Te necesito. Y mamá e Irene también te necesitan pero disimulan. Bueno, acabo este correo electrónico. Papi, te echamos en falta. Tu hijo Jon que te quiere mucho. ¡Papito, no tardes!”.

Hay un dicho muy anglosajón que dice que para los hijos más pequeños el padre es su héroe y para las hijas de pocos años este mismo padre es su primer amor. En esta idea se resumen muchas verdades que andan oscurecidas en la actualidad.

Parece que hay una ideología que quiere presentar al padre, la paternidad, incluso la masculinidad, como algo añadido a la familia y no siempre bienvenido.

La madre, desde esta perspectiva, es la auténtica cuidadora sensible y delicada y el padre actuaría a veces despóticamente incapaz de hacerse cargo de los niños: ni para cuidarlos, ni atenderlos, y menos para para amarlos como lo hace la madre.

Error grave: los niños necesitan el modelo del padre que es la mitad del mundo que está dividido al 50% entre hombre y mujeres. Y los padres no pueden andar bajo la sospecha de estar encarnando el estereotipo “hétero-patriarcal”.

Los tiempos han cambiado. Los padres deben ser bienvenidos en el hogar. Las madres deben atraerlos hacia el cuidado, la educación y crianza de los hijos.

¿Hay algunos padres dominantes, insensibles y hasta incluso violentos? Los hay, pero eso no debe levantar sospechas sobre el incalculable resto de los padres.

Y los padres deben a su vez ganar en la capacidad de gestionar sus hogares inteligentemente como gestionan sus empresas, sus aulas si son profesores, su equipo deportivo si son entrenadores. Con liderazgo, con una exigencia cariñosa, proactivamente, contando en todo y para todo con las co-líderes que son ellas.

Porque es una tarea de dos, complementaria, en la que cada rol aporta reconocer el mundo tal cual es: en la masculinidad y la feminidad. La masculinidad que arriesga, la feminidad que protege y se complementa con la masculinidad y que toman las mejores decisiones.

Y los hijos y las hijas reciben el modelo masculino y femenino que tanto echan en falta Jon e Irene. Jon ve en su padre el modelo de hombre que podría llegar a ser: padre comprometido y lleno de iniciativas. Irene verá en su padre el modelo de hombre que podría esperar de su futura pareja: atento y receptivo.

Pero nada de esto es posible si no se empieza siempre por el buen entendimiento entre los padres: del padre y de la madre. Ambos padres no pueden desorientar al equipo-familia, a los hijos, deben ir a una.

Otra idea repetida y llena de contenido es que lo mejor que puede hacer un hombre por sus hijos es amar mucho a su mujer. Todos los estudios señalan que la buena relación de pareja es un predictor de buenos resultados en los hijos: cognitivos, afectivos, comportamentales.

Y al revés, una conflictiva relación de pareja desorienta, perturba, y los hijos siempre toman partido: “mamá es buena y papá es malo”. Estos son los negativos estereotipos que se fraguan en las mentes de los hijos. O al revés, “mamá no quiere a papá”.

Y los padres, en estos conflictos, tienden a querer ganarse el favor de los hijos descalificando al otro cónyuge. Y la verdad es que esta tarea empieza por una madre que le da cancha a su marido. De una pareja que se las arregla muy bien conciliando la vida laboral, familiar y personal.

Y ahí está incluido el acuerdo en las tareas domésticas equitativamente repartidas que es algo que cada familia sabe hacer en cada caso y que cambia mucho entre familias que viven distintas circunstancias.

Si existe la base, la buena disposición el padre puede comprometerse en un camino que revertirá en beneficios de todos, de él, de su pareja, de sus hijos. Lo contrario es una fuente de conflictos.

Por lo tanto de un padre-padrazo dependen muchas cosas buenas. Entonces: qué debe hacer este padre: