El papa Francisco exhortó a las familias del mundo amás, apagar ely evitar las distracciones que hacen muro aly alentrey hermanos. Y terminar el año de manera pacifica.

Es la invitación que lanzó Francisco desde los palacios apostólicos a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro para participar en el último ángelus del año, centrado en la festividad de la Sagrada Familia este domingo 29 de diciembre de 2019.

Comunicar, comunión, nada de silencios

“La Familia de Nazaret representa una respuesta coral a la voluntad del Padre: los tres miembros de esta familia singular se ayudan mutuamente a descubrir y llevar a cabo el plan de Dios”, afirmó

José, María y Jesús “rezaban, trabajaban, se comunicaban. Yo me pregunto: ¿Tú en tu familia, sabes comunicarte o tu eres como aquellos jóvenes que en la mesa, cada uno, con su teléfono celular están chateando, y hay un silencio como si estuvieran en misa, pero no se comunican?

Debemos retomar la comunicación entre los padres, los abuelos, los hijos, comunicarse entre los hermanos, entre sí; éste es un deber por cumplir hoy, en el día de Fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret”.

El Papa, insistió, “la Sagrada Familia puede ser un modelo para nuestras familias, para que padres e hijos se apoyen mutuamente en adhesión al Evangelio, el fundamento de la santidad de la familia”:

Asimismo, encomendó a María “Reina de la familia”, “a todas las familias del mundo, especialmente a las que padecen sufrimiento o inquietud, e invocamos su protección materna sobre ellas”.

Fiesta de la Sagrada familia de Nazaret

El Obispo de Roma rememoró que hoy la Iglesia celebra “la fiesta de la Sagrada familia de Nazaret”. Y explicó: “El término “santo” incluye esta familia en el contexto de la santidad que es un don de Dios pero, al mismo tiempo, es una adhesión libre y responsable a su proyecto. Así fue con la familia de Nazaret: estaba totalmente disponible a cumplir la voluntad de Dios”.

“¿Cómo no podemos sorprendernos de la docilidad de María a la acción del Espíritu Santo que le pide que se convierta en la madre del Mesías?”, cuestionó.

María

“María, como todas las mujeres jóvenes de su tiempo, estaba a punto de realizar su proyecto de vida en una profunda comunión con su esposo. Pero cuando se da cuenta de que Dios la llama a una misión en especial, no duda en proclamarse su “sierva” (cf. Lc 1,38).

Jesús exaltará su grandeza no tanto por su papel de madre, sino por su obediencia a Dios: “¡Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan!” (Lc 11:28).

Y cuando no comprende completamente los eventos que la involucran, Maria medita, reflexiona y adora en silencio la iniciativa divina. Su presencia al pie de la cruz consagra esta disponibilidad total”.

José

“En cuanto a José, expresó el Pontífice, el Evangelio no documenta una sola palabra: él no habla, sino que actúa obedeciendo. En el delicado momento en el que quiere posponer secretamente a María porque está embarazada, su elección tiene el propósito de no ser un obstáculo para el plan de Dios y dejar a María libre para adherir a la voluntad divina.

La página del Evangelio de hoy (cf Mt 2,13-15.19-23) recuerda tres veces esta obediencia del justo José, refiriéndose a la huida a Egipto y el regreso a la tierra de Israel.

Estando bajo la guía de Dios, representado por el Ángel, José aleja a su familia de las amenazas de Herodes”, constató.

Sagrada Familia

La Sagrada Familia – afirmó – se solidariza con todas las familias del mundo obligadas al exilio, solidaridad con todos aquellos que se ven constreñidos a abandonar sus tierras debido a la represión, la violencia, la guerra.

Finalmente, Jesús, es la voluntad del Padre: en él, dice San Pablo, no había “sí” y “no”, sino solo “sí” (cf. 2 Cor 1:19). Y esto se ha manifestado en muchos momentos de su vida terrenal. El episodio en el templo cuando, a los padres que lo buscaban ansiosos, respondió: “¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” (Lc 2,49).

Francisco también recuerda que Jesús repitió: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió” (Jn 4:34); su oración en el huerto de los olivos: “Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad” (Mt 26,42).

Así, indicó, “todos estos eventos son la realización perfecta de las mismas palabras de Cristo que dice: «No querías sacrificio u oferta … Entonces dije: “He aquí, yo vengo … a hacer tu voluntad, oh Dios” “(Heb 10: 5-7; Sal 40: 7-9)”.

Ataques en Mogadiscio, Somalia

El Papa Francisco lució conmovido por las víctimas del terrorismo en Somalia. “Queridos hermanos y hermanas: recemos al Señor por las víctimas del horrible ataque de ayer en Mogadiscio, Somalia,

donde murieron más de 70 personas en la explosión de un coche bomba. Estoy cerca de todos los familiares y de aquellos que lloran su desaparición”.

La familia es un tesoro

Francisco saludó a los peregrinos y fieles presentes en la Plaza de San Pedro además de las personas que siguieron el Ángelus a distancia.

“Hoy dirijo un saludo especial a las familias presentes aquí y a aquellos que participan desde su casa a través de la televisión y la radio. La familia es un tesoro precioso: siempre debemos apoyarla y protegerla”.

Les deseo a todos un buen domingo y un fin de año pacífico. Les agradezco nuevamente por sus buenos deseos y oraciones. Y por favor continúa orando por mí. ¡Buen almuerzo y adiós!”, concluyó.