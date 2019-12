¿Cómo se preparaban los monjes medievales para Navidad?

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Hoy solo quedan ruinas de la Abadía de Rievaulx, la antigua abadía cisterciense en el norte de Inglaterra. Antes de que Enrique VIII disolviera los monasterios en 1538, Rievaulx era uno de los monasterios más grandes y ricos, con 140 monjes y hasta 500 hermanos laicos residiendo en ella.

Hasta mediados del siglo XIV, los monjes siguieron la Regla de San Benito, que compuso Benito de Nursia en 516. Expertos de English Heritage, la organización encargada de mantener 400 sitios históricos en Inglaterra, han reunido datos de cómo debe haber sido la vida para los monjes en Rievaulx durante Adviento y Navidad.

Ora et labora

Durante todo el año, el día de un monje medieval se dedicaba principalmente al trabajo manual y a la oración. La Navidad no era diferente, aunque los días más cortos hacían que pasaran menos tiempo haciendo ambas cosas.

El día de los monjes se dividía en tres partes, según English Heritage. La mayor parte del día se gastó en el opus Dei, el Oficio Divino, que estaba compuesto por ocho momentos de oración u “oficios” que se llevaban a cabo durante todo el día.

El resto del día estaba ocupado con la lectio divina o lectura espiritual en la mañana, y el opus manuum, trabajo manual por la tarde. Para los monjes en Rievaulx, esto podría significar jardinería, carpintería o copia de manuscritos.

Ayuno de Adviento

La Regla de San Benito tenía como objetivo fomentar la moderación en todas las cosas, incluida la dieta:

[El] exceso [se debe] evitar sobre todas las cosas, que ningún monje sea culpable de [consumir demasiado]; porque nada es más indigno de ningún cristiano que la glotonería.

Aunque leemos que el vino no es en absoluto una bebida para los monjes, sin embargo, dado que en nuestros días los monjes pueden no estar convencidos de esto, al menos aceptemos esto, que no bebemos con avidez, sino con moderación.

Durante el Adviento, los monjes seguían un régimen más estricto. Se prohibían los huevos, la grasa animal, la leche y los alimentos elaborados con leche.

Según English Heritage, las reglas se habían relajado en el siglo XV, y se comía carne dos veces por semana, y muy probablemente el día de Navidad.

Día de Navidad

Además de los ocho oficios diarios, que comenzaban a las 3:30 a.m., había tres misas el día de Navidad: Misa de medianoche, Misa al amanecer y Misa del día, también conocida como Misa Mayor. Los monjes también escucharían un sermón en su sala capitular por la mañana.

La Abadía de Rievaulx hoy

Las ruinas de la abadía de Rievaulx son un popular destino turístico y están abiertas a los visitantes de 10 a.m. a 4 p.m. los sábados y domingos. Hay recorridos en audio disponibles para acompañar a uno a través de las ruinas. Un museo exhibe objetos que cuentan la historia de la antigua Abadía.