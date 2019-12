“T-34”: ¿¡Qué le han hecho a este oso polar!?

¿Estás viendo lo mismo que nosotros?… Seguro que sí. Y haces bien si la imagen –que en un principio hasta podría parecer “trucada”- no deja de asombrarte, pues una inscripción en el pelaje que hace referencia a “T-34” (tanque de la Segunda Guerra Mundial) ya ha generado consternación entre los científicos.

A esta altura poco importa la procedencia de la toma y hasta del video, que también lo hay. Si fue en Rusia a mano de cazadores, como todo hace presumir, o simplemente se ha buscado la broma y la ironía.

Es que lo que ha acontecido, tal cual recuerdan medios como Vesma.today, no hace otra cosa más que poner en riesgo la vida del propio animal. Entre otras cosas, debido a que esas letras de alguna manera le quitan el “disfraz” al oso y lo hace visible para los animales que caza.

Por ende, esta acción a mano de los hombres no generaría otra cosa más que la muerte de hambre del oso.

Te puede interesar: Tengo hambre y no encuentro mi casa

La señal no es para nada positiva y no hace otra cosa más que convertirse en ejemplo de todo lo que no hay que hacer y que atenta contra la misión de ser “custodios”, palabra que suele enfatizar el papa Francisco.

Hace algún tiempo incluso recordamos a través de un artículo el tema de la extinción del oso polar. En aquel momento, en base a una publicación de la revista Science y las consecuencias catastróficas de la disminución del hielo polar.

Te puede interesar: La extinción del Oso Polar

Pero aquí otra amenaza cargada de irresponsabilidad y que invita una vez más a la reflexión.

Te puede interesar: El pianista Ludovico Einaudi toca entre los hielos polares