Cómo santa Teresa casi fue enviada a Vietnam

Santa Teresa de Lisieux tenía un corazón misionero, a pesar de que entró en un monasterio carmelita de clausura donde las monjas rara vez pasan más allá de los muros que lo rodean.

Ella siempre rezaba por los sacerdotes misioneros y por aquellos a quienes servían como ministros. Su corazón estaba lleno del amor de Dios y quería que todo el mundo lo poseyera.

Durante su tiempo en Lisieux, Francia estaba ampliando sus territorios, incluida una colonia en lo que ahora se llama Vietnam. Saigón cayó ante los franceses en 1859 y los misioneros franceses comenzaron a viajar más regularmente a la región.

Esto incluía a las monjas carmelitas, que fundaron un monasterio en Saigón en 1861. Una de las hermanas que fundaron el monasterio regresó a Lisieux y vivió con santa Teresa durante varios años, antes de regresar a Vietnam en 1895.

Hubo una solicitud de más hermanas para ayudar a la pequeña comunidad en Saigón y santa Teresa fue una de las primeras en ofrecerse como voluntaria. Estaba ansiosa por ser misionera y casi fue enviada allí. Teresa habla de ello en una carta que envió a un sacerdote francés.

Esto quizás le sorprenda, ¿no es un sueño que una carmelita piense en irse a Tonkin? Bueno, no, no es un sueño, y puedo asegurarle que si Jesús no viene pronto a buscarme para el Carmelo del cielo, algún día partiré hacia el de Hanoi, porque ahora hay un Carmelo en esa ciudad, el Carmelo de Saigon lo fundó recientemente.