Sabias palabras de una mujer de 103 años

tiene 103 años y una voz que transmite una fuerza que supera cualquier edad. Ella es la protagonista del primer vídeo de, el proyecto altruista de la productora audiovisual Variopinto que nace para sacar a la luz historias que puedan servir de inspiración a quienes encuentren en ellas un motivo para tomar acción, emocionarse o reflexionar.

En menos de 3 minutos que dura el vídeo, Doña María Eugenia nos consigue hacer reflexionar sobre el amor. Habla del amor verdadero, del buen amor, de ese amor que no es egoísta, que busca hacernos mejores los unos a los otros, que conlleva sacrificio y acepción del otro tal y como es.

Amar, afirma esta señora, es “aguantar a ese viejo con el que te casas, que es una bellísima persona pero que, en definitiva, es un hombre, un ser humano con unos defectos horribles. Como tú, que también tienes otros defectos horribles. Porque sin defectos no hay nadie”. Por eso aconseja: “Admite los defectos que tiene tu mujer (tu marido) e intenta ayudarle a salir de ellos. El amor es quererse a pesar de nuestras limitaciones”.

Pero Doña María Eugenia es consciente de que hoy en día “la gente no es muy lista porque es egoísta y quiere lo mejor para sí”. Habla de que en muchas relaciones no hay un verdadero amor porque “no hay fondo”. Cree que se tiene “un concepto erróneo de lo que es el amor y es cuando vienen los disgustos. El amor que se cree la gente que es amor, no es amor, es sexo. Es querer acostarse con otra señora -aclara con contundencia-. Y el sexo se va, y después vienen las tragedias y a los 3 meses están separados”.

Reproduce un diálogo, una situación que, según ella, se da hoy en día: “Me voy con otra porque llegó el amor”. “Mira, -contesta enérgica a aquellos que se encuentren en ese caso- ¡déjate de amores!” Y termina por aconsejarles: “Que se quieran y que se den cuenta de que cada uno tiene unas limitaciones muy grandes”.

Te puede interesar: Médico japonés que vivió hasta los 105 años comparte 12 de sus principios para una larga vida