El vínculo que existe entre padre e hija es algo especial, pues, en el futuro, esa conexión puede tener un papel importante a la hora de la elección del compañero con quien la joven construirá una familia. Por eso, es necesario que el padre sea un ejemplo a seguir, un verdadero maestro para los hijos.

Creamos una lista con las 14 cosas que todo padre debe hacer por su hija pequeña para que ella se convierta en una mujer segura de sí, responsable y fuerte.

1 – Préstale atención, aunque todavía sea muy pequeña

Después del trabajo, busca tiempo para jugar y hablar con ella. Vístela con el pijama antes de dormir y cuéntale un cuento. Llegará un día en que ya no podrás hacer nada de eso.

2 – Tómala de la mano

Puede parecer que sujetar en su mano no tiene nada especial. Sin embargo, este gesto tendrá mucho más importancia si no sólo sostienes la mano de la pequeña, sino también haces que ella se sienta segura y protegida a tu lado.

3 – Dile con frecuencia que es bonita

Dile cuánto es hermosa al despertar, cuando sale para jugar con los amiguitos, cuando está lista para la escuela. No guardes los elogios sólo para los momentos en que ella estrena vestido, o va vestida de una fiesta. Dile que es bonita y que siempre será la alegría de sus ojos.

4 – Comparte cada momento

Tal vez hoy ella esté sentada en el suelo, jugando con sus muñecas, con un vestidito y con trenzas. Pero el tiempo pasará volando y esa niña se convertirá en una mujer crecida e independiente. Por eso, aprovecha cada momento y haz de todos ellos recuerdos inolvidables. Juega con ella, ayúdala, pasea con ella, lee con ella un libro antes de dormir.

5 – Crea todos los momentos positivos que puedas para que los recuerde

Intenta organizar programas que huyan de lo cotidiano: dar a la niña una tablet o un celular nuevo no servirá para reforzar la unión entre ustedes. Llevarla al parque o a la playa, caminar juntos en bicicleta o patines, llevarla al cine o comer en un lugar diferente. Puede estar seguro de que tanto tu como ella recordarán estos momentos para siempre.

6 – Escúchala

Muestra a tu pequeña que tu opinión importa. Trata de prestar atención a tu hija incluso si está cansado. Al final, tendrás todo el tiempo para descansar cuando ella deje de ser niña. Así, le demostrarás que estás siempre dispuesto a escucharla, y que su opinión será siempre muy importante para ti.

7 – Enséñale qué es el amor

La relación que tienes con tu esposa influye mucho en el tipo de relación que tu hija va a buscar en el futuro. Ciertamente quieres que ella encuentre a alguien que la ame de verdad. Demuéstrale que ella merece a alguien que la haga tan feliz como tú eres con tu pareja.

8 – Permite que ella duerma a tu lado

No debe ser un hábito, pero de vez en cuando, deja que tu hija duerma contigo. Ella se sentirá protegida.

9 – Introdúcela en el mundo de los deportes

En el deporte, así como en la vida, puede parecer que todo es difícil al principio, y que nada saldrá bien. Pero al superar todas las dificultades, el éxito está garantizado. Deja que tu hija escoja el deporte que le guste, y apoya su decisión. Te lo agradecerá el resto de la vida, ya que el deporte es sinónimo de salud.

10 – Baila

Con música o no, con ganas o no, lo importante es bailar con ella. No busques justificaciones, solo baila con ella. Te lo agradecerá siempre.

11 – Muestre a ella la importancia de la inteligencia

Estimula su curiosidad, su deseo de aprender cosas y explorar lo nuevo. Muéstrale la importancia de la reflexión, la creatividad y la pasión por la lectura.

12 – No tomes decisiones por ella

¿Quiere hacer clases de ballet? Perfecto. ¿Prefiere aprender karate? Excelente idea. No restrinjas a tu hija, deja que ella encuentre aquello que la realiza.

13 – Enséñale a ser responsable de sus propios actos

Nunca dejarás de amarla, aunque cometa errores. Por lo tanto, enséñala a ser responsable de sus propios actos. Si ella comete algún error, ayúdala a encontrar una solución, pero no lo resuelvas por ella. La vida no tiene sólo alegrías, hay también momentos de tristeza y decepción. Enséñale a superarlos.

14 – Confía

Siempre debe haber libertad en la comunicación. Dale consejos, pero apoya su decisión final. Confía en ella, después de todo, fuiste tu quien la educó.

