Los pesebres más originales del mundo (Fotografías)

La historia de la escena de la Natividad se remonta a san Francisco de Asís, quien, en la Nochebuena de 1223 y en el pequeño pueblo italiano de Greccio, reunió un conjunto de animales vivos y aldeanos que representaran al Niño Jesús, la Virgen María, san José, los Reyes Magos, los pastores y los ángeles.

La noticia de este portal de Belén viviente se extendió y creció en popularidad, inspirando a los artesanos a crear escenas de la Natividad que pudieran exponerse en iglesias o en hogares particulares. En la Nápoles del siglo XVIII se crearon algunas de las escenas más elaboradas, con figuras y accesorios en miniatura, que las familias más pudientes y las iglesias exhibían en las semanas antes de la Navidad.

La tradición del portal de Belén continúa hasta hoy día. Desde las escenas más elaboradas que podemos encontrar en Italia y España, que incluyen agua corriente y edificios muy detallados arquitectónicamente, hasta los elaborados en arcilla por los nativos americanos, cada conjunto cuenta la misma historia del nacimiento de Jesús en un pesebre, la “mayor historia jamás contada”.

Por supuesto, no es una historia exclusiva para los pastores de Belén o los italianos en tiempos de Asís. En palabras del papa Benedicto XVI, “nacido en la pobreza en el pesebre, Jesús vino para ofrecer a todos la alegría y la paz que únicamente puede satisfacer las necesidades del alma humana”.

La coleccionista Susan Topp Weber presenta en sus libros Nativities of the World y su volumen compañero Nativities of the Southwest [Natividades del mundo y del suroeste, respectivamente] una fotografías a color de algunas de las escenas de Natividad más hermosas en manos de coleccionistas privados.

Según Weber, los coleccionistas estadounidenses de nacimientos tienden a buscar una gran variedad de portales de Belén, a diferencia de los coleccionistas europeos, que se afanan más en mejorar y ampliar sus escenas de Natividad. Los libros de Weber incluyen imágenes de portales de Belén de Europa, Australia, México, América Central y del Sur, Oriente Medio, África, Asia y Estados Unidos, la mayoría de las cuales nunca habían sido publicadas.