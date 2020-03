¿Por qué las mujeres deberíamos llevar un registro de nuestros ciclos?

Junio es considerado mundialmente el mes de la fertilidad y lejos de ser un tema exclusivo del embarazo, es una cuestión que nos toca absolutamente ¡a todas! Apreciar y cuidar nuestra fertilidad femenina debería ser siempre, incluso antes de casarse y formar una familia, parte de nuestro estilo de vida. Saber cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona es esencial.

Muchas mujeres comienzan a prestarle atención a su fertilidad recién cuando deciden buscar un embarazo, y así desde el inicio de su vida reproductiva hasta ese momento, pueden pasar dos o tres décadas o más. ¡Las mujeres deberíamos ser conscientes de nuestra fertilidad mucho antes que eso!

Tomando conciencia sobre su valor y la importancia del cuidado, son cada vez más las mujeres que deciden llevar un registro de sus ciclos como un hábito diario. Pero ¿cuáles son las razones por las que llevar un registro de lo que observamos cada día es tan importante?

Conocimiento

No podemos apreciar o cuidar lo que no conocemos. El conocimiento que una puede obtener llevando un registro del propio ciclo puede acercarnos a una realidad sobre nosotras que no conocíamos antes.

Aprendes que tu fertilidad no tiene nada que ver con una enfermedad o con introducir químicos o dispositivos en tu cuerpo, sino que responde a una función natural que necesita ser aprendida.

Las mujeres somos cíclicas y al registrar podemos reconocer marcadores biológicos que nos revelan en qué momento somos fértiles o infértiles en nuestros ciclos. Llevar un registro nos permite tener un verdadero método de planificación familiar de forma natural, sin gastar dinero, sin productos químicos y ¡sin efectos secundarios! y ¡qué grande que es eso para nuestra salud!

También nos pone en sintonía con nuestro cuerpo de tal manera que nos permite saber cuando algo no está bien. Al tener información sobre lo que es normal y lo que no lo es, podemos llevar nuestro conocimiento a un médico para obtener ayuda a tiempo.

Confianza

La confianza aumenta a medida que nos vamos conociendo. No sólo esto lo vi en mí misma, sino en las muchas mujeres a las que les enseño el Modelo Creighton. Al obtener este conocimiento acerca de nuestro ciclo y la fertilidad, y estar en sintonía con nuestro cuerpo, podemos tener más confianza en nosotras mismas.

Shutterstock-Zoom Team

Ya no necesitamos depender de productos químicos, dispositivos o cualquier otro agente externo para nuestra planificación familiar o para el tratamiento de nuestros problemas de salud relacionados a la fertilidad. ¡Podemos realmente tomar el control de nuestra salud ginecológica y reproductiva!

Empoderamiento

Este conocimiento sobre nuestra fertilidad y la confianza que proviene del mismo, nos lleva a sentirnos fortalecidas como mujeres. Comenzamos a entender que somos increíbles y únicas. Somos capaces de reconocer una realidad exclusivamente femenina y nos damos cuenta de que nuestra fertilidad es un regalo para ser apreciado y no una carga de la cual tenemos que liberarnos.

La visión que tenemos sobre nosotras mismas cambia, porque lejos de evadir nuestra propia naturaleza somos capaces de profundizar en nuestra identidad y ser cooperadoras del orden natural con un espíritu amoroso.

Al tratar la fertilidad como un proceso normal y saludable, comenzamos a experimentar el desafío de vivir en armonía con la fertilidad. Esto nos prepara para encontrarnos con el amor y el respeto que crece mientras nuestra comprensión y aprecio de la fertilidad aumenta.

Nos volvemos conscientes del respeto por la vida humana, la dignidad y la integridad de nuestra persona. Nos descubrimos, comprendemos mejor y podemos transmitirlo a otros tomando un rol activo y responsable con respecto a nuestra sexualidad.

Hay muchas buenas razones para llevar un registro que va más allá del saber cuando una es fértil o infértil. Puedes aprender mucho sobre tu cuerpo y la salud sólo graficando y, en caso de ser necesario, encontrar soluciones reales a las condiciones que puedan presentarse y necesiten un tratamiento médico.

La presencia o ausencia de ciertos tipos de anomalías patológicas o fisiológicas, le dan al médico especializado en NaProTecnología una información muy importante para una evaluación adecuada y un tratamiento preciso.