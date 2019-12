¿Los musulmanes creen en la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen?

Los musulmanes reconocen a María como mujer excepcional, escogida por Dios. Una criatura alimentada por su sabiduría, colmada de bienes espirituales.

“¡Marian!, ¿de dónde te viene eso? (…) De Dios. Dios provee sin medida a quien Él quiere” (Qur.3, 37). Así preguntaba emocionado su tutor, el profeta Zacarías a la joven María al contemplar en ella sus excepcionales dones espirituales.

Efectivamente, el Corán describe cómo María, en su retiro espiritual, recibió una revelación divina. Fue el arcángel Gabriel (Yibril) quien le “Anunció” el nacimiento del futuro Mesías. Sin embargo, el relato coránico presente algunas diferencias respecto al bíblico.

El texto sagrado musulmán nos presenta a una Marian (María) retirada en el mihrab. Es decir, en el lugar más elevado de un espacio sagrado. Sería en este contexto, donde recibió una primera llamada.

Pronunciando su nombre, los ángeles le comunicaron la predilección del Todo Poderoso por su persona. Algo excepcional: “¡Mariam! Dios te ha escogido y purificado (…) entre todas las mujeres del universo. ¡Mariam! Ten devoción a tu Señor, prostérnate e inclínate con los que se inclinan” (Qur. 3, 42-43).

Así, Marian es primeramente purificada en este retiro. En el relato bíblico, María es la llena de Gracia. La mujer sin pecado original.

Otra diferencia importante, es que María es llamada una segunda vez en el Corán. Una vez dispuesta, se produce la confirmación espiritual de su gestación y nacimiento milagroso del profeta Isa (Jesús). Un hecho que la eleva y la distingue de cualquier mujer en el mundo.

Humilde pero extremadamente sólida en su fuero interno. Retirada del mundo y dedicada a su Creador, María recibe el Anuncio:

”Le enviamos Nuestro Espíritu (Gabriel) y éste se le presentó como un mortal acabado. Dijo ella: me refugio de ti en el Compasivo si es que temes a Dios’ Dijo él: ‘Yo soy sólo el enviado de tu Señor para regañarte un muchacho puro’. Dijo ella: ‘¿Cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal ni soy una ramera?’ ‘¿Así será?’ Dijo. ‘Tu Señor dice: ‘Es cosa fácil para Mí. Para hacer de él signo para la gente y muestra de Nuestra misericordia” (Qur. 19/17-21)”.