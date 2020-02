Los 4 individuos y 4 sueños que inspiraron el histórico discurso de Francisco en el Congreso de EEUU

Un discurso inspirador, concreto y efusivamente aplaudido por los diputados y senadores en el Congreso de Estados Unidos fue inscrito el 24 de septiembre en la historia por el Papa Francisco, que lo estructuró en base al ejemplo de “sueño y lucha” de “cuatro hijos de América”, aún capaces de orientar, hoy, la trayectoria del pueblo norteamericano.

Abraham Lincoln: el sueño y la lucha por un nuevo nacimiento de la libertad

Su apasionada defensa de la libertad es una alerta actual en medio de la “inquietante situación social y política de nuestro tiempo”, que continúa siendo palco de “conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre de Dios y de la religión (…). Somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico (…). Esto nos urge a estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología, o un sistema económico y, al mismo tiempo, proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las personas requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar”.

Es necesario evitar, para ello, “el reduccionismo simplista que divide la realidad en buenos y malos, en justos y pecadores”. El resultado de la polarización del mundo, de la sociedad y de las personas es la división: “Sabemos que en el afán de querer liberarnos del enemigo exterior podemos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo interior (…). Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar”.

¿Cómo actuar, entonces? Cooperación: que es “un potente instrumento en la lucha por erradicar las nuevas formas mundiales de esclavitud, que son fruto de grandes injusticias que pueden ser superadas sólo con nuevas políticas y consensos sociales. Toda actividad política debe servir y promover el bien de la persona humana y estar fundada en el respeto de su dignidad”.

Martin Luther King: el sueño y la lucha por los plenos derechos civiles y políticos para todos

En 1965, Martin Luther King lideró la marcha de 25 mil manifestantes que pedían plenos derechos civiles y políticos para los afroamericanos. “Su sueño sigue resonando en nuestros corazones”, dijo el Papa.

“Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos asustamos de los extranjeros”. Francisco recordó que “los derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre fueron respetados” y advirtió que el error no puede repetirse: las nuevas generaciones no pueden “dar nunca la espalda a los ‘vecinos’, a todo lo que nos rodea”.

“Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes desde los tiempos de la II Guerra Mundial. Lo que representa grandes desafíos y decisiones difíciles de tomar”. El flujo inmenso de personas en busca de mejores condiciones de vida no debe asustarnos, tenemos que “mirar a las personas, sus rostros, escuchar sus historias” y responder de manera “humana, justa y fraterna”.

El Papa defendió el fin de la pena de muerte. “Estoy convencido de que este es el mejor camino, porque cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad sólo puede beneficiarse de la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito”.

Dorothy Day: el sueño y la lucha por la justicia y por la causa de los oprimidos

Ella fundó el Movimiento Obrero Católico y luchó a favor de la inclusión social y económica de los más vulnerables, inspirando al Papa Francisco a mencionarla como ejemplo para hacer más y no perder, en medio de la crisis económica, “el espíritu de solidaridad internacional”.

La creación y distribución de la riqueza son cruciales para esto, así como “el justo uso de los recursos naturales, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu emprendedor”. Igualmente, es necesario combatir “las mayores consecuencias que surgen de la degradación ambiental provocada por la actividad humana”.

Thomas Merton: el sueño y la lucha por la paz entre los pueblos y las religiones

Este monje cisterciense fue “fuente de inspiración espiritual y guía para muchos” en su promoción del diálogo. Tomándolo como ejemplo, Francisco elogió “los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses y que ayudan a superar las históricas diferencias ligadas a dolorosos episodios del pasado”.

En mención al embargo contra Cuba, el Papa declaró que “cuando países que han estado en conflicto retoman el camino del diálogo, (…) se abren nuevos horizontes para todos. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático”.

El diálogo y la causa de la paz también exigen “estar verdaderamente determinados a atenuar y, en último término, a acabar con los muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo”. Con total certeza y yendo directo al grano, Francisco preguntó: “¿por qué las armas letales son vendidas a aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad?”.

Y él mismo ofreció una valiente respuesta: “la respuesta, que todos conocemos, es simplemente: por dinero; un dinero impregnado de sangre, y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas”.

Palabras finales

El broche de oro del discurso del Papa Francisco en el Congreso de Estados Unidos fue la familia: “Cuán fundamental ha sido la familia en la construcción de este país. Y cuán digna sigue siendo de nuestro apoyo y aliento. No puedo esconder mi preocupación por la familia, que está amenazada, quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior”.

“Las relaciones fundamentales son puestas en duda, como el mismo fundamento del matrimonio y de la familia -dijo-. No puedo más que confirmar no sólo la importancia, sino sobre todo, la riqueza y la belleza de vivir en familia”.

Que esos “cuatro individuos y cuatros sueños” continúen impulsando a los Estados Unidos, exhortó Francisco, “para que los jóvenes puedan heredar y vivir en una tierra que ha permitido a muchos soñar. Que Dios bendiga a América”.