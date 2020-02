Boehner anuncia su dimisión un día después de la visita del Papa

Al día siguiente de recibir al Papa Francisco en el Congreso, donde pronunció un discurso histórico, el católico más poderoso de la Cámara de Representantes anunció que dejará su puesto a finales de octubre.

The New York Times contó que el portavoz John A. Boehner hizo este anuncio el viernes por la mañana en una emotiva reunión con sus colegas republicanos. Los miembros del personal ejecutivo de Boehner contaron que no conocían la decisión hasta ese momento.

En el entorno político se sabía que el portavoz no era feliz desde hacía tiempo. Sufría una gran presión por parte de los miembros más conservadores de su partido para que adoptase una postura más firme con respecto a los temas de inmigración, la retirada de la financiación a Planned Parenthood y la gestión del tratado nuclear con Irán.

Dentro de los círculos republicanos se criticaba su liderazgo. Pero, sobre todo, Boehner estaba cansado de las frecuentes exigencias de algunos miembros de su partido para que hiciese uso político de la amenaza de un cierre de gobierno. También se sentía frustrado con un presidente más proclive a evitar al Congreso que a negociar con ellos.

Muchos se preguntarán si la visita del Papa ha tenido algo que ver con esta decisión. Boehner mantuvo una reunión privada con el Papa Francisco momentos antes que este pronunciase su discurso al Congreso y después, cuando el Papa agradecía y bendecía a la multitud reunida desde el balcón del Congreso, se emocionó abiertamente. (Aquí el vídeo).

Un miembro del equipo de Boehner contó a la Radio Pública Nacional que éste terminó su sorprendente anuncio al comité republicano con el rezo de la Oración por la Paz, atribuida a San Francisco. La plegaria estaba impresa en el reverso de una estampa que había recibido el día anterior de manos del Papa Francisco. Las raíces católicas de Boehner son profundas.

De acuerdo con la CNN, el plan original de Boehner era servir como portavoz durante solo dos años, pero se había quedado por varios motivos. Quizás la visita del Papa Francisco al Congreso fue el momento “decisivo” para él.

“El encuentro con el Papa ha sido el broche de oro con el que ha decidido irse”, contó a CNN un colaborador estrecho de Boehner. “Hasta la noche anterior no tomó la decisión”.

A medida que el Papa continúa hablando durante su visita a nuestras costas, muchos quizás comiencen a revisar las declaraciones realizadas al Congreso y preguntarse si había algo en las palabras del Santo Padre que inspiraran esta dimisión inesperada.