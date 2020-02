EE UU: Vigilia y Encuentro Ecuménico por los cristianos perseguidos en Medio Oriente

El Padre Adday Francis, que es originario del Valle de Ninive en Iraq, ahora sirve a la comunidad de la parroquia Mar Mari Assyrian Church del Este en Yonkers NY.

Refugiado en Estados Unidos por la terrible situación en su país, muestra: “venimos aquí porque no es seguro nuestro país. Queremos pedir ayuda a la comunidad internacional, para que podamos volver, es nuestro país, nuestra casa, nuestra cultura y tradición. Si nos mudamos a otro país quizás veinte o treinta años después ya no tendremos nuestras costumbres y tradiciones. Lo único que pedimos es seguridad, ahora mismo no tenemos un lugar seguro”.

Junto con el padre Adday, en la Vigilia de oración y encuentro por la visita del Papa Francisco se incluye al Rabino R. Stuart Weinblatt de la Congregación B’nai Tzedek y Presidente del Gabinete de Rabinos de la Federación Judía de Norteamericana: “Nos unimos en solidaridad con nuestros hermanos cristianos perseguidos y también con las otras minorías que al igual sufren la persecución. Está sucediendo una limpieza etnica en el Medio Oriente, nosotros hemos vivido en carne propia la persecución y nos unimos para pedirle al Papa Francisco que sea la voz de los que no pueden hablar. No queremos que sucedo lo mismo que con nosotros judios, el mundo está muy ocupado para hace algo. Pedimos al Papa Francsico que nos una en oración solidaria para detener esto”.

La Vigilia celebrada en la iglesia Metodista Mount Vernon en la capital estadounidense, fue organizada por el Concilio de ayuda para los Iraquíes Perseguidos y el Proyecto Philos, ONG’s dedicadas a buscar una solución a la barbarie y genocidio que está sucediendo en el Medio Oriente.

Juliana Taimoorazy presidenta del Concilio hablo de la importancia que tiene la visita del Papa Francisco para despertar la conciencia del gobierno americano y de la comunidad internacional, “rezamos y le pedimos al Santo Padre que hable por nosotros, en la actualidad solo alrededor de cuatro mil personas hablamos el lenguaje de nuestro salvador Jesucristo, arameo, por favor Papa Francisco guíe el camino para que podamos defender a los que no tienen voz y que están muriendo solo por su fe”.

El Dr Walid Phares autor y comentador político expresó la preocupación de que no es solo un problema de Iraq “la persecución de cristianos y minorías es un problema que afecta a todo el Medio Oriente y es por esta razón que debemos de buscar una solución conjunta”.

Faith Mcdonell del Instituto de Programas de Libertad Religiosa y Frank Gaffney expresaron, también, su preocupación por lo que llaman “un silencio místico” por parte de mundo occidental hacia el genocidio en todo el Medio Oriente. Un movimiento de supremacistas islámicos que van en contra de cualquier diálogo ecuménico. No pueden vencer al mundo, le pedimos al Papa Francisco que nos ayude a encender la chispa para encontrar una solución pronta a esta terrible situación” agregaron.

El coro de la iglesia Caldea Católica de Santo Tomás en Detroit MI. ofreció un recital de salmos y alabanzas en arameo. Ellos junto con el panel de invitados unieron su voz para rezar por la visita Papal, para rezar por la seguridad y el buen viaje de Papa Francisco y para pedir que, como es ya su costumbre, rompa el protocolo y ofrezca unas palabras de ayuda para buscar una solución adecuada para la persecución en Medio Oriente “no queremos que nos manden comida o dinero, queremos paz” afirmó el padre Adday.

Finalmente Charisma una niña de solo trece años y refugiada iraquí llego a la vigilia con su madre, para rezar por los niños que están sufriendo y que necesitan un hogar: “Por favor Papa Francisco pida ayuda para nosotros en Iraq y para todos los que están sufriendo, ellos necesitan un hogar”.