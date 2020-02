El Papa a madre soltera: “respetaste la vida, y eso Dios te lo premia”

“Sé que no es fácil ser una madre soltera, sé que la gente a veces las puede mirar mal”, dijo el Papa Francisco durante una audiencia vía satélite con estudiantes, fieles y voluntarios en Estados Unidos, grabada desde el Vaticano, y transmitida este viernes 04 de septiembre por la cadena estadounidense ABC News.

El documentario televisivo de 45 minutos, es una anticipación de la próxima visita del Pontífice a las ciudades estadunidenses de Washington, Nueva York y Filadelfia del 22 al 27 de septiembre, también en ocasión del VIII Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.

El Papa escuchó con gran atención y recogimiento el testimonio de una mujer, madre de dos hijas que han vivido en un refugio para las personas sin hogar. Ahora les han concedido una casa.

“No ha sido fácil para mí. He cometido muchos errores como persona y como madre. Varias veces me he sentido culpable y avergonzada… Pero sigo intentándolo todos los días, siempre espero y rezo”, sostuvo Rosemary Farfán, 31 años, la madre de Alyssa, de 11 años y de Celeste, de 8 años.

El Papa Francisco aludió al coraje de la mujer en respetar la vida y no optar por abortar. “Gracias, Rosemary por tu testimonio. Quiero decirte una cosa.. Sé que no es fácil ser una madre soltera, sé que la gente a veces las puede mirar mal, pero te digo una cosa, sos una mujer valiente porque fuiste capaz de traer éstas dos hijas al mundo”.

“Vos podrías haberlas matado en tu vientre, y respetaste la vida, respetaste la vida que tenías dentro tuyo, y eso Dios te lo va a premiar, y te lo premia. No tengas vergüenza, andá con la frente alta: ‘Yo no maté a mis hijas, las traje al mundo’. Te felicito, te felicito, y que Dios te bendiga”, añadió.

En la videoconferencia, el Santo Padre, asimismo, dialogó con estudiantes de la escuela jesuita Cristo Rey, de la ciudad de Chicago; con fieles de McAllen, Texas, cerca de la frontera con México, y con un grupo de voluntarios que trabajan con personas de la calle en Los Ángeles, California.

Video de la Audiencia Virtual completa en español de la ABC News