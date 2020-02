Hoy celebramos a… Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez

De Puerto Rico, gran apóstol de los jóvenes

El beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago nació en 1918 en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Fue un verdadero apóstol entre los jóvenes, además de fundador de un Centro Universitario Católico en el Ateneo de Puerto Rico, al que dedicó gran parte de su tiempo y estudios.



A pesar de su salud quebrantada, ninguna queja nubló su alegría ni doblegó su espíritu. Murió santamente el 13 de julio de 1963 en Puerto Rico.



Meditación



Uno de los recuerdos más antiguos de mi niñez es el un fuego voraz que consumió la humilde casa en dónde vivíamos con mis padres y mis 4 hermanos. Esto motivó que nos trasladásemos a casa de mis abuelos y fue allí, en el seno de mi familia donde recibí las primeras lecciones y las primeras vivencias de la fe católica.



Cuando comencé la escuela superior empecé a notar los primeros síntomas de mi enfermedad. Pero esto no me impidió hacer muchas de las cosas que me interesaban: me gustaba leer, investigar y pasar muchas horas tocando el órgano.



Cada vez más convencido de que la Liturgia era la vida misma de la Iglesia, me decidí a organizar en Caguas un Círculo de Estudios de la Liturgia.



Sentí cada vez más fuerte el deseo de entregarme al trabajo para que otros conocieran y amaran a Cristo como yo mismo lo amaba. Esa fue la razón de mi vida. Quienes lo buscaron para aclarar sus dudas o fortalecer su fe, no quedaron defraudados.