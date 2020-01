Día Primero de la Novena de Navidad: El plan de Dios

Bienvenida. Señal de la Cruz. Oración para todos los días:

¡Dios de Bondad! ¡Dios Poderoso, Sabio y Compasivo! Nos hemos reunido en tu nombre, en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios. En todo vemos resplandecer tu majestad, que no riñe con la piedad con que cuidas tus creaturas, y admiramos tu poder, que no se opone a la ternura de tus manos. ¡Gracias por esta tierra y por los cielos! Gracias, Padre, por lo que vemos y también por lo que supera a nuestros ojos. Gracias por lo que entendemos pero sobre todo gracias por tu amor, que desborda a todo entendimiento.

Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento.

El primer mensaje que nos da la Biblia, desde sus primeras páginas, es la bondad: Dios es bueno y son buenas las obras de sus manos.

Todo lo que vemos, y también lo que no alcanzamos a ver, todo tiene su primer principio de existencia en el bien y todo tiene como destino propio y natural el bien. El mal y lo malo son estorbos y no pertenecen al diseño original de Dios para la creación.

La segunda lección es el orden. El texto bíblico nos muestra un universo ordenado por el querer divino: hombre y mujer han salido de las manos de Dios y han de reconocer la imagen de su Creador el uno en el otro.

El ser humano está llamado a servirse de las cosas y no a servirlas; la fecundidad de hombre y mujer prolonga el poder maravilloso del Creador. Estas claves traen orden a la vida y sin ellas la vida se desordena.

Saber que somos imagen de Dios enseña muchas cosas: la inviolable dignidad de cada ser humano; la belleza de ese camino y aventura que se llama “vivir;” y una certeza: en el fondo mismo de mi ser está el rostro de Dios.

Tal vez lo he empañado; tal vez está sepultado por muchas cosas. Pero Él está allí, y a eso vino Cristo: a limpiar y renovar la preciosa semejanza que tengo con el Dios que es eterno y bienaventurado, poderoso y compasivo a la vez.

Después puede hacerse un momento de silencio o dar espacio para algunas peticiones libres.

Desde antiguo los patriarcas aguardaron tu venida; hacia ti miran los siglos esperándote, Mesías. ¡Que no queden en suspenso nuestros brazos, que te ansían! ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! Fue David un hombre grande que reinó por muchos días; en su tiempo los judíos conocieron paz y dicha. Pero tiempos aún mejores anunció una profecía. ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! ¿Qué será el rumor de alas en los cielos que se agitan? Hace poco se ha sabido la bellísima noticia: ¡el Arcángel ya le ha hablado, y ha aceptado ya María! ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! Con el sí de aquella Virgen pura y pobre, tan sencilla, ha brillado aquí en la tierra celestial sabiduría; que los sabios de este mundo canten, pues, y bien repitan: ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! El remedio necesario para nuestra rebeldía, y la fuente de la gracia que perdida parecía: todo viene de tus labios de tus manos y fatigas. ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! San José ruega en silencio caminando con María; van buscando la posada que parece tan esquiva. Nuestra casa ya se ha abierto para darles la acogida: ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! Ya los valles se levantan ya se abajan las colinas. Ya la noche va pasando ya la luz viene de prisa. Ya la casa se ha llenado: se ha reunido tu familia. ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida! Con amor, cuanto podemos, nos unimos a María; con José ya te imploramos que no atrases tu venida. Bien postrados ya nos tienes, todo aguarda tu visita, ¡Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida!

Jesús, tu Nombre dulce y poderoso, eleva el corazón a la esperanza. ¿Qué no podemos esperar de Dios, que nos ha dado todo en ti? ¿Qué no podemos esperar de ti, que te has dado en sacrificio por nosotros?



Bien oculto en las ropas de la humildad entraste a este mundo y bien desnudo de todo orgullo saliste de él.



Así nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias. Nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas pavorosas de nuestro antiguo pecado.



¡Niño Dios, hermoso sobre toda hermosura! ¡Niño Dios, espejo limpísimo del amor del Padre por la humanidad! ¡Niño Dios, luz de pureza que has llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad!



¡Niño Dios, candor incomparable, humildad suprema, adorable Salvador! Niño Dios, ante ti nos postramos de buen grado, siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de Oriente.



¡Niño del pesebre! ¡Cuántas lecciones nos das sin decir una palabra! En tu silencio eres Maestro, y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros.



Padeces frío pero traes el fuego; lloras pero brindas consuelo; callas pero enseñas a los sabios; sufres pero en ti reside toda alegría y todo gozo.



Jesús Niño, con amor te suplicamos por todos los niños y niñas del mundo, especialmente por los que no pudieron nacer.



Tú que bien sabes de pobreza, migración forzosa y exclusión social, compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día, tal vez sin conocerte ni poder saludarte. Inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna.



Tu rostro, Jesús, que una vez ofendimos, ahora debe ser contemplado con indecible gratitud; tu palabra, que una vez rechazamos, ahora debe ser atendida y puesta por obra; tu Corazón, que una vez lastimamos, ahora debe ser rodeado de amor y alegría, de adoración perfecta y rendida obediencia.



Jesús: grandes y sin medida son los méritos de tu infancia. Por ellos te suplicamos nuestra propia conversión así como la propagación del Evangelio a todo lo creado. ¡Que la Buena Noticia de la Navidad alcance a todos porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad! Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.



Padrenuestro, Avemaría y Gloria.