¿Volverá a ser cardenal Joseph Ratzinger? (5)

Cuando el Papa haga efectiva su renuncia, ¿volverá a ser cardenal? Es una de las interesantes preguntas que nos hacen los lectores de Aleteia, y que ofrecemos para ayudar a la comprensión de este momento tan singular de la historia de la Iglesia.Las anteriores preguntas pueden encontrarse en el buscador de Aleteia–Los eventuales escritos de Joseph Ratzinger, tras su renuncia como obispo de Roma, tendrán carácter personal, como sucede, por ejemplo, con los obispos eméritos de diócesis del mundo.–No existen impedimentos jurídicos para que Benedicto XVI, una vez que ha renunciado al ministerio petrino, pueda vivir en su país natal, Alemania, o en otras partes del mundo. Él, sin embargo, ha considerado como la decisión más adecuada residir en el Vaticano. Se trata de una elección suya. Ahora bien, esto no significa que el Papa esté confinado a permanecer dentro de los muros vaticanos. No existen impedimentos para que el obispo emérito de Roma pueda visitar su país u otros países.El cardenal Francesco Coccopalmerio, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, ha explicado al diario italiano “Il Corriere della Sera” (22 de febrero de 2013) que tras la renuncia Benedicto XVI no volverá ser cardenal.“Los cardenales son las personas que tienen el deber y el derecho de elegir al Papa, no tendría sentido”, aclara el purpurado, gran canonista.–El mismo cardenal Coccopalmerio ha explicado que al diario italiano que, “siguiendo la analogía de los demás obispos al final de su ministerio, que son llamados obispos eméritos, creo que se puede decir que el Papa que ha renunciado es a su vez obispo emérito de Roma. Ciertamente su título podrá seguir siendo el el de ‘Su Santidad Benedicto XVI”.