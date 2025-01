Cómo se mantiene informado el Papa Francisco

Por otra parte, como Francisco ha dicho a menudo, nunca ha sido un genio de la informática y no es usuario de Internet. No consulta la web, así que no tendrá la suerte de toparse con una de sus muchas fotos falsas, en las que aparece en el altar ocupado en casarse, apareciendo como un rapero o envuelto en un plumífero blanco metalizado tan sorprendente como hilarante.

El Papa Francisco no ve mucho la televisión, como él mismo ha dicho. "No veo la televisión desde 1990. Fue un voto que hice a la Virgen del Carmen la noche del 15 de julio de 1990", dijo a La Voz del Pueblo en 2015. El voto no correspondía a "nada en particular". "Me di cuenta de que no era para mí", explicó con sencillez, asegurando que ni siquiera ve los partidos de su equipo de fútbol favorito, San Lorenzo. "Un guardia suizo me deja todas las semanas los resultados y las clasificaciones", añadió.