Un sacerdote que lleva los sacramentos, calor y sonrisas a los enfermos

Aleteia: Hace menos de un año, le dijo a Mark Mesojedec, de Družina, que su parroquia tenía 4 mil feligreses, mil 500 camas, 2 mil empleados,…

Padre Cunk: … incluidos los familiares de los pacientes y el personal médico. Todos somos seres humanos, todos somos vulnerables, especialmente cuando llega el momento del desamparo, cuando llega la muerte. Es entonces cuando es importante entrar en este terreno en particular, porque a menudo, cuando se produce la muerte, sobre todo en niños, adolescentes y personas de mediana edad, los médicos suelen tomarlo como un fracaso de su trabajo. Pero es Dios quien decide cuándo empieza la vida y cuándo termina.

El papel del sacerdote es muy importante en esto, para que podamos aliviar esta situación, sobre todo hablando, rezando, recibiendo los sacramentos. Observo que entonces es más fácil, tanto para el personal, como para los familiares.

¿Tiene muchas peticiones del personal para hablar con usted, para confesarse? ¿Vienen a la Santa Misa?

Una vez a la semana hay una Santa Misa para el personal de Oncología. Vienen unas 20 personas del personal. Por supuesto, me gustaría que fueran más, pero siguen sintiendo un cierto apoyo. Incluso durante la semana, cuando la misa es por la mañana, vienen, se toman media hora, incluso en lugar de comer, convocan charlas, confesiones. A veces las preguntas son para situaciones concretas, qué deben hacer en determinadas situaciones. Hablo con personas de otras religiones, por ejemplo, cristianos ortodoxos.

A menudo la unción de los enfermos se espera al último momento. Pero no es una varita mágica. El sacramento podrá mejorar el estado físico, lo que ha ocurrido muchas veces, uno puede reconciliarse, reconciliarse con Dios, consigo mismo, con el mundo.

¿El sacramento de la unción de los enfermos es el que más da en el hospital?

Sí. Luego, por supuesto, están las comuniones y las confesiones. Éstas son quizá las menos, porque no hay garantía de intimidad completa. Descorremos la cortina, pero… Hablo con los que están a punto de morir, si todavía pueden hablar, si es posible… Pero a los que se someten a algún tipo de intervención quirúrgica, operaciones por fracturas, a las madres embarazadas a punto de dar a luz, etc., les digo: 'La unción del paciente es en casa, en el hospital. Cuando te recuperes, ve a confesarte'.

Pero, no lo olvidemos, es la unción de los enfermos la que perdona los pecados, porque está vinculada al sacramento de la Santa Confesión.

Por supuesto, es diferente si vamos a la confesión sacramental, que tiene un efecto mucho mayor. En cuanto al perdón de los pecados, la unción de los enfermos se parece bastante a la Santa Misa, en la que rezamos juntos la penitencia y recibimos una absolución general por los pecados leves.

Por eso les recomiendo la confesión; pero al mismo tiempo, les digo que no hace falta que se confiesen aquí (sobre todo los que, por no haberse confesado, no quieren recibir la unción de enfermos por miedo a que algo vaya mal si lo hacen), porque sé que hay muchos oídos. Aunque, sinceramente, no hay nada nuevo bajo el sol, porque en el fondo casi todos somos muy parecidos. No somos muy originales en lo que a pecados se refiere.

¿Puede compartir algunas de las reacciones de gratitud y apoyo de los pacientes?

Veo a diario cómo puede mejorar el estado de las personas. He visto a gente curarse completamente después del sacramento, y milagrosamente. Recuerdo a un señor de 85 años. El médico hizo llamar a sus familiares para que vinieran a despedirse. Y que llamaran al cura, por si querían. Yo fui allí. Primero la mujer me dijo que seguía bastante bien. Luego el personal volvió a explicarle la situación, y el señor estaba completamente cenizo. Así que me acerqué a él, lo ungí y me fui.

Tatjana Splichal | Družina

Al día siguiente, me llamaron de mi planta. Cuando el médico volvió a su turno, preguntó qué le pasaba a este señor. Estaba sentado. No se lo podía creer. El señor se fue a casa y dijo que iba a trabajar con las abejas. Tenía cáncer. Puede que fuera una mejoría momentánea, pero se fue a casa.

¿Ha experimentado algo más conmovedor?

Conocí a un niño que nació en su sexto mes. Le dieron un día de vida. Me pidieron que lo bautizara. Luego lo ungí. Empezó a desarrollarse milagrosamente, a crecer. Hoy está en casa, recuperándose normalmente, ya no tiene secuelas. Sus padres me envían fotos varias veces, está muy sano, es un niño normal. Ahora va a cumplir un año.

Todos podemos recibir la unción dos veces al año. A menudo nos encontramos en apuros y dificultades. Está demasiado arraigado que éste es un sacramento para la última hora. Entonces tememos y esperamos literalmente el último desenlace. Por eso a menudo lo pasamos por alto.

¿Cómo reacciona la gente cuando es menos religiosa o menos fiel?

Hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia al respecto. Normalmente todos nos saludamos y les pregunto cómo están. Cuando entro en la sala, no sé a quién tengo delante. Siempre me dirijo a la persona a la que me han llamado. Y siempre les deseo a todos buena salud, valor, perseverancia. Entonces veo que responden. Por ejemplo, apagan la televisión, apagan el teléfono, dejan de hablar… Hay un cierto respeto.

Tatjana Splichal | Družina

¿Cómo establece contacto?

Cuando entro en una habitación, suelo sonreír, saludar en voz alta y rezar en voz alta. Suelo llevar conmigo objetos marianos. Nunca he conocido a una persona que lo rechazara. No importa de qué religión fuera, o quizá no fuera una persona muy religiosa. Todo el mundo quiere atención, oración. Un hospital es un lugar de misión.

Los seres humanos nos hemos alejado de Dios. En el hospital, empezamos a cuestionarnos el sentido de la vida. ¿Adónde voy ahora? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Qué he hecho mal? También tengo ejemplos de personas que piden los sacramentos después de cuarenta, cincuenta años. Algunos quieren hacerse una foto conmigo. Para demostrar en casa que realmente han recibido los sacramentos.

¿Trabaja alguien más con usted?

Sí, y no, solo con niños y jóvenes. Interesante. Admito que tuve que acostumbrarme un poco. Especialmente en las salas donde vine con una máscara. El contacto humano es importante, dar la mano, con todas las precauciones.

El contacto es importante, si no, nos quedamos a la intemperie en alguna parte. A veces alguien me dice que me buscaba en la capilla y no estaba. Yo respondo: "Jesús vive en la capilla, yo no. Yo estoy en otra parte. Si es urgente, vendré; si no, concertaremos una cita''.

¿Qué es lo que más le conmueve cuando está presente en la Última Hora?

El hecho de que alguien pueda ir realmente en paz a despedirse. Recibo una llamada de la familia de alguien que se está muriendo. En esos casos, es importante responder lo antes posible. Acudo a la cabecera y veo que empiezan a despedirse. Me conmueve ver cómo a veces todos se cruzan, desde los hijos hasta las esposas ancianas, también se cruzan, por ejemplo, con el moribundo, o para que les dé más instrucciones. Es bonito cuando una persona empieza a marcharse en esas circunstancias. Solo una vez he estado presente con alguien, era un niño, que realmente murió en mi presencia. No he estado con los demás. Siempre estoy en algún lugar en la línea entre la vida y la muerte.

Una señora incluso mejoró su estado. Se quitó la máscara de oxígeno, cenó, dio instrucciones a todos y se despidió por la noche. Hay muchos casos de reconciliación. Muchas personas arrastran historias difíciles, sobre todo de su infancia, y muchas están marcadas por la guerra y la persecución de posguerra. Hay muchas de estas historias, pero algunas personas no quieren contarlas.

He oído hablar de asesinatos de hermanos, padre, madre. Incluso personas de 90 años, hombres y mujeres, confiesan haber abortado. Estas historias son conmovedoras.