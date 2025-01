El Papa Francisco te enseña a “primerear” en el amor

El Papa Francisco nos invita a "primerear", ser los primeros en amar, aunque ello implique riesgos y cansancio, porque en el amor está la verdadera recompensa

Amar no es fácil y, muchas veces, cansa. Nos encontramos siendo quienes siempre toman la iniciativa, quienes dan sin esperar recibir, quienes cuidan sin ser cuidados. Sin embargo, este esfuerzo constante es lo que da sentido a la vida y lo que nos prepara para el examen final: ¿cuánto has de primerear en el amor?

¿Amar cansa?

Muchas veces nos cansamos. Nos cansamos de ser quienes siempre llaman para quedar, de ser quienes recuerdan los cumpleaños, quienes crean el grupo de WhatsApp para un regalo, quienes invitan pero rara vez son invitados.

Es curioso cómo, a menudo, las personas que están pendientes de los demás son las que no se quejan, las que dan sin esperar recibir. Y quizás, por esa misma razón, a veces no se acuerdan de llamarles para una fiesta o para incluirlos en sus planes.

Si te identificas con ese grupo de personas, ¡enhorabuena!, porque querer cansa; si estás cansado, significa que te estás esforzando en la asignatura del amor.

No debemos olvidar que nos examinarán del amor que hemos dado: esa sonrisa sin ganas, ese saludo cariñoso, ese estar pendiente. Es importante tener presente que el amor que recibimos no nos dará ningún punto en la nota final. No te evaluarán por el amor que tengas, sino por el que hayas dado.

Así que no te canses. ¿Hay una recompensa mayor, aunque no la veas de inmediato? Que no recibas feedback de llamadas, invitaciones o felicitaciones no debe cambiar tu forma de actuar. Sigue adelante con tu hoja de ruta, porque estás en el camino correcto.

Sé el primero en amar

El Papa Francisco nos recuerda que debemos ser los primeros en amar. Nos invita a “primerear”. En su primera exhortación apostólica Evangelium Gaudium (La alegría del Evangelio, 2013), introduce el verbo “primerear”, que emplea con el significado de ‘tomar la iniciativa’, ‘adelantarse’ en la tarea evangelizadora y de apostolado que a todos nos toca desempeñar en el mundo actual.

Se trata de un neologismo o palabra nueva que el Papa ha creado a partir de la unión del adjetivo “primer” con el sufijo “-ear”.

El sufijo “-ear” presenta distintos valores. Cuando se une a sustantivos y verbos significa ‘movimiento continuo’ o ‘hacer algo reiteradamente’: bracear, teclear, golpetear, olisquear. Cuando acompaña a adjetivos, por lo general, se refiere a ‘comportarse como’ o ‘tener la actitud de’, y ese es el caso de primerear.

"Atrevámonos un poco más a primerear", señala el Papa Francisco; es decir, a ser los primeros en comprometernos en la 'dulce y confortadora alegría de evangelizar', de ser 'discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan' la alegría de dar a conocer a Cristo en todos los ambientes.

Eso implica ser los primeros en regalar una sonrisa, en saludar, en preguntar '¿cómo estás?', en regar la vida de los demás con amabilidad.

Primerear en el amor, además de cansado, conlleva riesgos

Es verdad, corres el riesgo de parecer el "tonto del pueblo", el que paga todas las fantas, el que parece necesitar amigos desesperadamente. Pero, ¿qué importa eso cuando sabes de quién te has fiado? Nosotros sabemos bien cuál es la pregunta del examen final: "¿Cuánto has amado?".

¿Por qué no aspirar a ser los primeros de la clase en esta asignatura? No nos cansemos de ser pioneros en amar, en disparar cariño, en sembrar bondad, incluso cuando estamos agotados o cuando simplemente no nos apetezca. Porque al final, ese esfuerzo constante y generoso será lo que nos evalúen. Nos examinarán del amor.