Por qué es importante practicar las virtudes ocultas

"Entre las virtudes que no tienen una adaptación especial a nuestra vocación, elige las más excelentes, no las más vistosas. Un cometa parece generalmente más grande que las estrellas, y llena más el ojo; pero al mismo tiempo los cometas no son ni mucho menos tan importantes como las estrellas, y sólo nos parecen tan grandes porque están más cerca de nosotros que las estrellas, y son de un tipo más burdo. Así que hay ciertas virtudes que nos tocan muy sensiblemente y son muy materiales, por así decirlo, y por lo tanto la gente común les da la preferencia".