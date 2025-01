Charle, el milagroso, hace el relicario de Charles de Foucauld, el santo

La historia de Charle es tanto más desconcertante cuanto que no está bautizado y no tiene fe. "No era creyente antes de mi caída y sigo sin serlo", nos dijo unos días antes de la celebración romana. A pesar de todo, el vínculo entre él y Charles de Foucauld perdura. De hecho, fue él quien creó un relicario que se instalará en una iglesia francesa de Roma a principios de febrero.