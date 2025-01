Aumento de las vocaciones en Burkina Faso a pesar del terrorismo

“Durante sus vacaciones navideñas, no todos tienen adónde ir”, explica a la fundación pontificia Aid to the Church in Need (ACN) el padre Guy Moukassa Sanon, rector del seminario mayor de San Pedro y San Pablo de Kossoghin en Uagadugú, el seminario filosófico interdiocesano. Para algunos de estos jóvenes, volver a casa encierra un peligro mortal. Por eso son acogidos por centros diocesanos o familias de acogida, o son invitados por otros seminaristas a pasar las vacaciones con sus familias en zonas más seguras", cuenta.