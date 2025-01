Los tres errores de la película “Cónclave”

(1) He aquí un extracto de la homilía de Lawrence, que dejó su papel para improvisar ante los emocionados cardenales: "El regalo de Dios a su Iglesia es la variedad. Después de todos estos años de servicio a la Iglesia, he aprendido a temer un pecado más que cualquier otro: la certeza. La certeza es el mayor enemigo de la unidad. La certeza es el enemigo mortal de la tolerancia. Incluso Cristo dudó al final: 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?'. Nuestra fe está eternamente viva precisamente porque camina de la mano de la duda. Si hubiera certeza y no hubiera duda, no habría misterio. Y sin misterio, no habría fe. Recemos para que el Señor nos conceda la gracia de un Papa que duda. Y también de un Papa que peque y sea capaz de pedir perdón".