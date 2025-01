El Papa: “Nos cuesta mirar a los ojos de un niño que ha quedado al margen y es explotado y maltratado”

"Demasiados niños son obligados a trabajar", denunció el Papa Francisco, señalando que "un niño que no sonríe y no sueña no podrá conocer y desarrollar sus talentos". "En todas partes del mundo hay niños explotados por una economía que no respeta la vida; una economía que, al hacerlo, quema nuestra mayor reserva de esperanza y de amor", advirtió.