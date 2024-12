Luisa y Guillemette, tras las huellas de san Miguel

"Con sus virtudes de consolador y luchador, ¡san Miguel trabaja en nuestros cuerpos!" Aunque todavía no ha llegado el momento de hacer balance, Guillemette confiesa encontrar ya "una gran libertad interior", Louise "una sensación de calma". Y aunque todavía no se han cruzado con otros peregrinos que siguen la misma ruta que ellas, estas luchadoras en marcha bien podrían inspirar a otros. ¡Porque no dudan en sacar de sus bolsillos el artículo de Aleteia sobre esta línea no tan imaginaria de la espada de san Miguel!