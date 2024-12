¿Cuál es el origen de la violencia y cómo alcanzar la paz?

Pero esta historia milenaria llegó a su fin con Jesucristo. Desde su prodigiosa Encarnación; pasando por su Navidad, la proclamación y testimonio del Reino, su pasión, muerte y Resurrección; hasta su gloriosa Ascensión a los cielos, el Príncipe de la paz ha saldado todas las cuentas; ha rescatado a todo el género humano; ha restablecido el puente de gracia; ha dado cumplimiento perfecto a la santa, preciosa y perfecta voluntad del Padre. Pero este nuevo regalo no ha sido impuesto, sino propuesto. En efecto, el don de Dios no es obligatorio. Dios no aplasta al hombre, no lo anula, no lo obliga materialmente al mandamiento del amor. Al contrario, lo deja en completa libertad, incluso a riesgo de sufrir su desprecio y rechazo. Es por ello que la violencia sigue acumulando páginas, y más páginas, en la historia humana, y en la historia de cada persona.