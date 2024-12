San Ignacio de Loyola te propone esta práctica espiritual

Dios nos llama a un diálogo y cooperación continuos con Él. ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿De qué me arrepiento y de qué me alegro? Necesitamos resoluciones y decisiones. No tienen por qué ser muchas, pero sí muy concretas y han de derivarse de lo que hemos escuchado y percibido durante la oración conclusiva.