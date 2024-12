Xavi Argemí descubrió cómo vivir plenamente aún en la enfermedad

Su credo es no agotarse luchando contra lo que no puede cambiar, sino centrarse en todo aquello por lo que aún tiene que vivir. Xavi insiste en que esta aceptación, que le hace "más libre", es una decisión que hay que renovar cada día. ¿Cómo acostumbrarse a no poder hacer nada como los demás? "Intento vivir el presente", dice, "sin proyectarme demasiado en el futuro". Sus padres, muy comprensivos, siempre han jugado limpio con él, diciéndole la verdad sobre su enfermedad y enseñándole a no tener miedo a la muerte. Al hacerlo, escribe, "al enseñarme a morir bien, me enseñaron a intentar vivir la vida plenamente".