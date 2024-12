Metraje navideño: ‘Cascanueces’ y ‘El búho y la niña’

No lo veíamos en una pantalla como protagonista desde 2017, tras sus intervenciones en las notables Qué fue de Brad y The Meyerowitz Stories. En este regreso lo dirige David Gordon Green, un cineasta con una carrera muy irregular, que tan pronto ofrece filmes serios y complejos del estilo de Joe y George Washington como reescrituras flojas, caso de su trilogía de Halloween, y comedias disparatadas en las que no siempre parece moverse con comodidad.