¿Conoces ya el poder del silencio y la quietud?

"Todos los problemas de la humanidad tienen su origen en la incapacidad del hombre para permanecer quieto en paz". Estas sorprendentes palabras, escritas por Blaise Pascal en el siglo XVII, tienen hoy una resonancia aún más profunda. En una época dominada por los teléfonos inteligentes y los flujos interminables de contenidos, la idea de sentarse tranquilamente -de no hacer nada- no solo parece anticuada, sino francamente imposible. Pero para los católicos, el silencio y la quietud no son solo la ausencia de ruido y actividad; son el espacio sagrado en el que Dios habla.