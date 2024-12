Juan Diego, el hombre privilegiado escogido por la Virgen

"Yo soy un hombrecillo, soy cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, y Tú, Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, Señora y Dueña mía" .