‘La lección de piano’: la importancia del legado familiar

Mientras los personajes van y vienen, entran y salen, la mujer trata de convencer al pastor para que bendiga la casa: es la única manera de alejar al fantasma de Sutter. Sin embargo Avery tiene otra idea para resolver el problema y demostrar el poder del Señor. Le dice a Berniece: “Dios no pregunta qué has hecho. Dios pregunta qué harás”. Hasta el minuto 45 no conoceremos la importancia del instrumento. La historia nos la desvela Doaker: “Para entender este piano, hay que volver a la esclavitud. Nuestra familia era propiedad de un tal Robert Sutter”.