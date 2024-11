¿Tienes niños pequeños? Estas son 8 cosas para disfrutar de esta etapa

Gracias a su inocencia (y creatividad), los niños no reaccionan de la misma manera que los adultos ante las dificultades de la vida. Sí en el salón no hay sitio para todos los amigos de la fiesta de cumpleaños, así que los habrá en el baño y en el pasillo. Si el coche está en el garaje, iremos andando a casa de la abuela, ¡y no me importa si tardamos todo el día!