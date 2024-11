En una escena crucial de su nueva película, la reflexiva, sosegada e inquietante Juror #2 o Jurado No. 2, Clint Eastwood nos muestra mediante un par de planos los mecanismos que activan la fe, la duda, el conflicto interior y la responsabilidad moral: se trata del momento en que la asistente del fiscal del distrito, que no por casualidad se llama Faith (interpretada por Toni Colette, actriz poderosa y versátil), y que empieza a recelar de los entresijos del caso, observa el lema que hay detrás de la juez, donde puede leerse “In God We Trust” (“En Dios confiamos”), y en sus ojos se perciben todos esos sentimientos confluyendo y dejándola cada vez más confusa y hundida.