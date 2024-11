En Misa ¿lees o escuchas la Palabra de Dios ?

Evidentemente, leer los textos del día ayuda a asimilarlos, a mantener la concentración y a prestar más atención a los detalles cuando se escuchan. Por tanto, escuchar puede ser más provechoso, pero leer puede no ser concomitante. ¿Por qué no leer los textos la víspera o por la mañana, para despertarse, como el profeta, con la Palabra (cf. Is 50,4)?