 Un innovador apadrinamiento para ayudar a familias vulnerables en Valencia

Carla cuenta: "La verdad, no sé muy bien de dónde salió exactamente. Llevaba varios días dándole vueltas, pensando en cómo podríamos ayudar más directamente a quienes lo están pasando mal en Valencia. De repente, se me ocurrió que, si cada uno de nosotros se comprometiera a apoyar a alguien en particular, podríamos ofrecer ayuda de una manera más concreta y efectiva".