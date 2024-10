La meditación debe afectar a tu vida de forma práctica

"Pero, hija mía, no debes detenerte en afectos generales, sin convertirlos en propósitos especiales para tu propia corrección y enmienda. Por ejemplo, meditando en la Primera Palabra de Nuestro Amado Señor desde la Cruz, sin duda se despertará en ti el deseo de imitarle en perdonar y amar a tus enemigos. Pero eso no basta, a menos que lo lleves a alguna resolución práctica, como: 'No me enojaré más por las cosas molestas que diga de mí tal o cual prójimo, ni por los desaires que me ofrezca tal otro; antes bien, haré tales y tales cosas para ablandarlos y conciliarlos'".