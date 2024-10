Estos padres encuentran alternativas a Halloween

"No es solo la muerte de lo que estamos hablando, sino el horror, el morbo, lo feo, pero también la oscuridad. No me río del demonio, simplemente no me importa y me vuelve hacia la Luz", explica esta madre que cree que la magia negra y la brujería no son historias divertidas, sino realidades de quienes entran en contacto con el diablo.