Caminó por el barro y trepó por los escombros para llevar a su hija al altar

La acción de David demostró lo que significa ser un padre de verdad: alguien que no solo está presente en los momentos importantes, sino que además no teme caminar 50 kilómetros a través de la devastación para estar al lado de su hija. "Cualquier padre haría eso", dijo modestamente, pero a todos los que escucharon su historia les quedó claro que su corazón está lleno de un amor que no conoce fronteras.