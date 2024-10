“Mi misión más grande es llevar a toda mi familia a la santidad”

"Ahora me dedico a otro emprendimiento, relacionado con la belleza. En el pasado mi mamá me decía que estudiara cosmetología". A Daniela no le interesaba, pues quería ser abogada; sin embargo, ahora se dedica a eso que le decía mi mamá, "mientras que mi título de abogada quedó colgado muy bonito en la casa de mis papás, pues cuando terminé mi carrera me vine enseguida a Estados Unidos, y aquí no puedo ejercer".