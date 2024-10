‘Beetlejuice 2’: limbo, purgatorio y más allá

La frase “El más allá es tan random”, en boca del personaje más joven de “Beetlejuice 2”, define de forma exacta el filme. Primero: porque nos aporta la visión juvenil actual, capaz de captar en seguida las dinámicas aleatorias (como en las apps y las redes sociales). Segundo: porque el otro lado es descrito por el director como una caja de sorpresas en la que, no obstante, continúa imperando la rutina de las salas de espera en las que, igual que en la vida terrenal, no podemos controlar el tiempo. Para Tim Burton no importa si estamos vivos o muertos, si somos almas en pena o almas que merecen la recompensa: no nos libraremos de la burocracia y la demora de los trámites, quizá porque representan la antesala del purgatorio y la condenación eterna.