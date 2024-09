El Papa es recibido como “un hombre de diálogo” en la secularizada Flandes

Esta vez, el Papa Francisco, atento a la gente corriente y a los más pobres entre los pobres, se reunía con un público de élite, más bien receloso de una institución católica cuya imagen se ha visto seriamente dañada por los casos de abusos que han herido profundamente a los fieles y a la opinión pública en Bélgica, en particular en Flandes. No obstante, la Iglesia católica mantiene su papel de supervisión sobre la KU Leuven, respetando una libertad académica no exenta de tensiones y fricciones.