“Somos una periferia de la Iglesia”. Entrevista con el cardenal que recibirá al Papa en Luxemburgo

También hay católicos de izquierda y de derecha que no están contentos. Algunos de la izquierda piensan que es conservador en el tema de la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal, etc. A algunos de la derecha no les gusta por otras razones. No entienden que el Papa es radical en lo que se refiere a la Misericordia. No es liberal. Es radicalmente evangélico.